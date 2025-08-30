Nội các Thái Lan bổ nhiệm ông Phumtham Wechayachai làm quyền Thủ tướng

Ngày 30/8, Nội các Thái Lan đã bổ nhiệm Phó Thủ tướng Phumtham Wechayachai làm Quyền Thủ tướng của nước này, sau phán quyết của Tòa án Hiến pháp chấm dứt chức Thủ tướng của bà Paetongtarn Shinawatra.

Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Chusak Sirinil công bố quyết định trên sau cuộc họp nội các đặc biệt. Trong cuộc họp này, các thành viên Nội các cũng đã bổ nhiệm ông Prommin Lertsuridej làm Tổng Thư ký của Thủ tướng.

Ông Chusak cho biết Nội các cũng đã phê duyệt một khuôn khổ chặt chẽ cho các hoạt động trong giai đoạn chuyển tiếp hiện nay nhằm đảm bảo sự ổn định mà không vượt quá giới hạn nhiệm vụ của mình.

Theo quy định, sau khi Tòa án Hiến pháp phế truất Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra, Nội các hiện nay của Thái Lan vẫn tiếp tục điều hành với tư cách tạm quyền cho đến khi một chính quyền mới nhậm chức.

Trong khi đó, Văn phòng Thư ký Hạ viện thông báo triệu tập họp từ ngày 3-5/9 để bỏ phiếu bầu thủ tướng mới dựa trên danh sách các ứng cử viên được đệ trình trước cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5/2023./.

Tòa án Hiến pháp Thái Lan bãi nhiệm Thủ tướng Paetongtan Shinawatra Tòa án Hiến pháp Thái Lan tuyên bố bà Paetongtarn tỏ ra nhượng bộ một cách vô điều kiện mà không cân nhắc đến an ninh quốc gia của Thái Lan, do đó đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích quốc gia.