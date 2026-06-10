Thái Lan thúc đẩy triển khai các thỏa thuận đạt được với Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Chính phủ Thái Lan đang nhanh chóng đẩy mạnh triển khai các lĩnh vực hợp tác với Việt Nam sau chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Anutin Charnvirakul tới Việt Nam nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.



Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Thái Lan Ratchada Thanadirek cho biết sau cuộc họp Nội các ngày 10/6, Thủ tướng Anutin đã thông báo về kết quả chuyến thăm Việt Nam, đánh giá chuyến thăm đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường giữa hai nước.

Theo bà Ratchada, chuyến thăm là dịp để Thủ tướng Anutin tiếp nối và cụ thể hóa những kết quả đạt được từ chuyến thăm trước đó của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thái Lan.

Trong các cuộc hội đàm, lãnh đạo hai nước đã trao đổi nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến quan hệ song phương thông qua các cơ chế hợp tác hiện có, trong đó có Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác song phương (JCBC), hợp tác thương mại-đầu tư, giao lưu nhân dân, hợp tác an ninh và các vấn đề khu vực cùng quan tâm.

Đáng chú ý, trong chuyến thăm lần này, Thủ tướng Anutin đã dẫn đầu đoàn doanh nghiệp Thái Lan sang Việt Nam nhằm tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, đồng thời mở rộng cơ hội đầu tư của khu vực tư nhân Thái Lan tại Việt Nam trong thời gian tới, qua đó thúc đẩy hiện thực hóa các nội dung hợp tác đã được lãnh đạo hai nước thống nhất.

Để bảo đảm các kết quả đạt được sớm đi vào thực chất, Thủ tướng Thái Lan đã chỉ đạo hàng loạt cơ quan liên quan, gồm Bộ Thương mại, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và môi trường, Bộ Năng lượng, Bộ Công nghiệp, Bộ Phát triển xã hội và an ninh con người, Hội đồng Đầu tư Thái Lan (BOI) cùng các đơn vị hữu quan khẩn trương triển khai các chương trình hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng Anutin giao Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Suphajee Sutthampun thành lập Ủy ban Hỗn hợp về thương mại và đầu tư giữa hai nước, làm đầu mối thúc đẩy trao đổi, gia tăng kim ngạch thương mại song phương, đồng thời theo dõi và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực thương mại và đầu tư nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp hai nước.

Theo Chính phủ Thái Lan, cơ chế này sẽ góp phần đưa quan hệ kinh tế song phương phát triển từ mức "đối tác thương mại" lên "đối tác của tương lai."

Cũng tại cuộc họp Nội các, Thủ tướng Anutin đề cập đến dự án hợp tác bảo tồn sếu đầu đỏ giữa hai nước, coi đây là biểu tượng cho tình hữu nghị Việt Nam-Thái Lan.

Theo phía Thái Lan, Việt Nam đã bày tỏ cảm ơn đối với việc Thái Lan chuyển giao 6 cá thể sếu đầu đỏ trong năm 2025 để phục vụ công tác bảo tồn và tái thả tại Việt Nam.

Trong năm 2026, Thái Lan dự kiến tiếp tục chuyển giao thêm 6 cá thể sếu đầu đỏ theo Bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổ chức Vườn thú Thái Lan và Tổ chức Vườn thú Việt Nam về bảo tồn và nhân giống loài chim quý hiếm này.

Thủ tướng Anutin cũng giao Bộ Tài nguyên và môi trường nghiên cứu khả năng chuyển giao bổ sung số lượng sếu đầu đỏ nhiều hơn mức đã thống nhất trước đó, coi đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thái Lan.

Theo người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Thái Lan, việc tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, giao lưu nhân dân và bảo tồn đa dạng sinh học sẽ tiếp tục là những trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương thời gian tới, góp phần củng cố hơn nữa tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước./.



Đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan phát triển sâu rộng, hiệu quả Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đang thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba.