Ấn Độ coi ASEAN là động lực tăng trưởng mới

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar ngày 8/6 khẳng định quan hệ hợp tác giữa Ấn Độ và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có ý nghĩa chiến lược, đồng thời cho rằng sự bổ trợ về nhân khẩu học và nhu cầu phát triển giữa hai bên có thể trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu trong thời gian tới.



Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, phát biểu tại Hội nghị bàn tròn lần thứ 8 của Mạng lưới các viện nghiên cứu ASEAN-Ấn Độ diễn ra tại Singapore, ông Jaishankar nhấn mạnh Ấn Độ và ASEAN có tiềm năng hợp tác to lớn trong việc ứng phó với các thách thức chung hiện nay, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc định hình các xu hướng kinh tế mới của khu vực và thế giới.

Ngoại trưởng Ấn Độ cho rằng bên cạnh những cơ hội hợp tác, hai bên cũng cần cùng nhau xử lý những vấn đề chính trị và an ninh phức tạp trong khu vực. Lấy Myanmar làm ví dụ, ông nhận định các quốc gia láng giềng thường có những lợi ích và cách tiếp cận khác nhau, do đó cần tăng cường phối hợp để tìm kiếm các giải pháp phù hợp.



Ông Jaishankar cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các sáng kiến kết nối mới nhằm thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực. Theo ông, Ấn Độ đang triển khai nhiều dự án hạ tầng và kết nối quy mô lớn như Dự án Đường cao tốc ba bên Ấn Độ-Myanmar-Thái Lan, Hành lang Kinh tế Ấn Độ-Trung Đông-châu Âu (IMEC) và Hành lang Vận tải Quốc tế Bắc-Nam (INSTC).

Ngoài ra, kết nối số và hợp tác năng lượng đang nổi lên như những lĩnh vực hợp tác đầy tiềm năng giữa Ấn Độ và các nước ASEAN.



Đề cập đến các lĩnh vực hợp tác mới, Ngoại trưởng Jaishankar cho biết Ấn Độ và ASEAN đang hướng tới các công nghệ mới đầy tiềm năng, đặc biệt là hydro xanh và amoniac xanh.

Hai bên cũng chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới với các lĩnh vực như giao thông điện, vận tải biển xanh và sản xuất thép xanh.



Hội nghị do Trung tâm ASEAN-Ấn Độ thuộc Hệ thống Nghiên cứu và Thông tin cho các nước đang phát triển (RIS) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu ASEAN thuộc Viện ISEAS-Yusof Ishak của Singapore tổ chức./.

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