Tạo điều kiện thuận lợi triển khai thỏa thuận hợp tác Việt Nam-Timor-Leste

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026.

Chiều 9/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026./.