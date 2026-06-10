Chính trị

Tạo điều kiện thuận lợi triển khai thỏa thuận hợp tác Việt Nam-Timor-Leste

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026.

Theo dõi VietnamPlus

Chiều 9/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn #Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 Timor-Leste