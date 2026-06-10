Diễn đàn Tương lai ASEAN: Xây dựng cộng đồng bền vững, hướng tới người dân

Chiều 10/6, sau hai ngày làm việc khẩn trương và hiệu quả, Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) 2026 với chủ đề “Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm" đã bế mạc.

AFF 2026 ghi nhận quy mô kỷ lục với hơn 1.200 đại biểu trong, ngoài nước tham dự; quy tụ đông đảo các nhà lãnh đạo cấp cao, chính khách, chuyên gia, học giả, đại diện các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và thanh niên.

Phát biểu bế mạc Diễn đàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết tại Diễn đàn, những vấn đề đưa ra trong chương trình nghị sự thực sự quan trọng với mỗi quốc gia thành viên và các đối tác.

Diễn đàn lần thứ ba được xây dựng để có những trao đổi về những vấn đề mới nổi và dài hạn; có sự đồng bộ giữa chủ đề Diễn đàn với chủ đề của năm Chủ tịch ASEAN năm nay của Philippines.

Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, AFF 2026 có nhiều điểm mới. Trong khuôn khổ Diễn đàn, lần đầu tiên tổ chức diễn đàn cho các nhà lãnh đạo thành phố ASEAN; tọa đàm lần đầu tiên giữa các đại diện chính đảng từ các quốc gia thành viên ASEAN và các phiên trao đổi với đại diện đại biểu thanh niên và của tiểu vùng Mekong.

“Chúng tôi hy vọng rằng những sự kiện này sẽ giúp chúng ta có thể nuôi dưỡng những liên kết giữa con người, giao lưu con người để xây dựng một cộng đồng bền vững, bao trùm, hướng tới người dân,” Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết những trao đổi của các đại biểu thực chất và sáng tạo sẽ được báo cáo lên các nhà lãnh đạo ASEAN.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu bế mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026. (Ảnh: An Đăng/ TTXVN)

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, qua những trao đổi này, tinh thần cộng đồng của ASEAN đã hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết. Những chia sẻ từ các lãnh đạo, học giả, đại biểu thanh niên đã cho thấy mối quan tâm chung sâu sắc về an ninh khu vực và việc tuân thủ luật pháp quốc tế. Đây đều là những yếu tố rất cần thiết với phát triển.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng cho biết tại Diễn đàn, các đại biểu đã chia sẻ cam kết hướng tới tương lai của ASEAN, những giá trị của ASEAN và vai trò chiến lược của ASEAN.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh một điểm nhấn của Diễn đàn là điểm giao thoa về quan điểm trong ASEAN trước những thách thức hiện nay. Tăng cường tự cường và khả năng thích ứng của khu vực là ưu tiên cao của ASEAN. Các diễn giả đã nhấn mạnh nhu cầu phải xây dựng một môi trường chiến lược trong dài hạn, chứ không phải chỉ để ứng phó trong ngắn hạn.

Với những kết quả đạt được, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định sau 3 năm diễn ra, Diễn đàn Tương lai ASEAN đã trở thành một nền tảng ngày càng quan trọng để thúc đẩy những nỗ lực chung nhằm xây dựng Cộng đồng ASEAN và củng cố quan hệ của ASEAN với các đối tác quốc tế quan trọng nằm ngoài khu vực.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Cũng tại phiên bế mạc, báo cáo kết quả từ các phiên tọa đàm, thảo luận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN đã thu hút hơn 250 đại biểu từ 25 địa phương thuộc ASEAN tham dự.

Các đại biểu đánh giá cao sáng kiến tổ chức hội nghị này của Hà Nội và cho rằng đây là một diễn đàn thiết thực nhằm tăng cường đối thoại, kết nối và chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành phố và đô thị ASEAN trong bối cảnh khu vực đang phải đối mặt với nhiều cơ hội và thách thức mới đan xen.

Tại hội nghị, đại biểu các thành phố ASEAN cũng chia sẻ nhận thức chung rằng các đô thị ngày càng giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo, tăng cường chuyển đổi số, tăng cường phát triển xanh và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng ghi nhận những thách thức chung mà các thành phố ASEAN đang phải đối mặt, từ biến đổi khí hậu, chênh lệch khoảng cách phát triển, thiếu hụt nguồn nhân lực cho chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, đến các vấn đề mới nổi như trí tuệ nhân tạo và an ninh dữ liệu.

Các đại biểu cũng thống nhất rằng chính những thách thức chung này mở ra cơ hội để các thành phố ASEAN tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và cùng thúc đẩy các giải pháp đổi mới sáng tạo vì sự phát triển bền vững của khu vực. Qua các phiên thảo luận chuyên sâu, các đại biểu đã đi đến thống nhất thành hai định hướng trọng tâm:

Thứ nhất, công nghệ và hạ tầng số chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi gắn với năng lực quản trị hiện đại và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân. Các đại biểu cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và sự đồng hành của khu vực tư nhân trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại các thành phố ASEAN.

Thứ hai, các thành phố cần ưu tiên phát triển hạ tầng xanh, nâng cao năng lực chống chịu trước biến đổi khí hậu và thúc đẩy các giải pháp phát triển bền vững, trong đó người dân cần phải luôn được đặt ở vị trí trung tâm của mọi chiến lược ứng phó và thích ứng cũng như chiến lược về phát triển.

Báo cáo về Tọa đàm giữa các chính đảng Đông Nam Á, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố lòng tin chính trị và đối thoại. Tọa đàm có sự tham gia của 11 chính đảng từ 11 quốc gia khu vực.

Các phiên thảo luận đã diễn ra trong không khí cởi mở, thẳng thắn và đầy sức kiến tạo. Tọa đàm đã tạo ra một nền tảng vững chắc để các chính đảng trong khu vực trao đổi góc nhìn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và đóng góp vào quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Các đại biểu dự Tọa đàm nhất trí đề xuất duy trì sự kiện này thành một cơ chế thường niên nhằm tăng cường thấu hiểu và nâng cao sức chống chịu của ASEAN./.

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 tại Hà Nội: Vị thế dẫn dắt nổi bật của Việt Nam Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 tại Hà Nội cho thấy vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong việc góp phần định hình chương trình nghị sự và tương lai phát triển của khu vực.