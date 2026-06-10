Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026: Tầm nhìn chiến lược của Việt Nam

Trong bối cảnh tình hình địa chính trị toàn cầu đang trải qua những biến động phức tạp và khó lường, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 được tổ chức tại Hà Nội đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế.

Với chủ đề “Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm,” sự kiện này không chỉ đơn thuần là một cuộc họp đa phương mà còn là minh chứng rõ nét cho vai trò dẫn dắt chiến lược và trách nhiệm quốc tế ngày càng cao của Việt Nam.

Việc lựa chọn chủ đề và thời điểm tổ chức diễn đàn được giới quan sát đánh giá là một bước đi kịp thời và phù hợp với thực tế khách quan của khu vực.



Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Tiến sỹ Julia Roknifard - giảng viên cao cấp về quan hệ quốc tế tại Đại học Taylor (Malaysia), nhận xét sự trỗi dậy của các cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc và nguy cơ phân mảnh chuỗi cung ứng cũng như kinh tế đang đe dọa trực tiếp đến sự ổn định của Đông Nam Á.

Trong bối cảnh đó, chủ đề của diễn đàn năm nay đóng vai trò như một "điểm tựa" thống nhất, giúp các quốc gia thành viên tìm lại tiếng nói chung. Bằng cách ưu tiên các giá trị cốt lõi về hòa bình và thịnh vượng, Việt Nam đã khéo léo dẫn dắt các cuộc thảo luận rời xa những tranh chấp phân cực, hướng sự tập trung trở lại vào những giá trị nền tảng của ASEAN.

Điều này gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng thành công cuối cùng của ASEAN phải được đo lường bằng phúc lợi của chính người dân, từ đó giúp duy trì sự đoàn kết và thống nhất trong nội khối.



Theo Tiến sỹ Julia, Việt Nam đã lồng ghép một cách nhuần nhuyễn định hướng chính sách đối ngoại và tầm nhìn chiến lược của mình đến năm 2030 vào chương trình nghị sự của diễn đàn.

Với tư cách là một thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm, Việt Nam không chỉ tham gia đóng góp vào tiếng nói chung mà còn trực tiếp thúc đẩy ASEAN giải quyết các thách thức dài hạn của nền kinh tế toàn cầu.

Các phiên thảo luận tập trung vào những lĩnh vực mang tính thời đại như chuyển đổi xanh, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo và khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng đã cho thấy một tầm nhìn xa và dài hạn.

Thay vì chỉ phản ứng thụ động trước các biến động toàn cầu, Việt Nam đang cùng ASEAN chủ động xây dựng vị thế như một trung tâm đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai.



Chuyên gia khu vực này nhận xét một trong những dấu ấn quan trọng nhất của sự kiện lần này là việc Việt Nam duy trì và nâng tầm Diễn đàn Tương lai ASEAN trở thành một cơ chế đối thoại Kênh 1.5 uy tín.

Đây là bước đi chiến lược nhằm khỏa lấp khoảng trống cấu trúc trong quy trình hoạch định chính sách của khu vực. Khác với các hội nghị chính thức ở Kênh 1 vốn đôi khi bị giới hạn với các nghi thức ngoại giao và khuôn khổ cứng nhắc, cơ chế Kênh 1.5 là sự kết hợp linh hoạt giữa các quan chức chính phủ với tiếng nói từ giới học giả, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội.

Sự đổi mới này biến Hà Nội trở thành một "vườn ươm" quan trọng cho những ý tưởng chính sách đột phá và thực tiễn, hỗ trợ trực tiếp cho lộ trình triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, đồng thời làm cho việc quản trị khu vực trở nên linh hoạt và bao trùm hơn.



Tiến sỹ Julia nhấn mạnh việc tổ chức thành công một diễn đàn có tầm vóc và chiều sâu như vậy không chỉ nâng cao uy tín quốc gia của Việt Nam mà còn góp phần củng cố mạnh mẽ vai trò trung tâm của ASEAN trong quan hệ với các đối tác bên ngoài.

Sự thành công của Việt Nam trên trường quốc tế được xem là nguồn động lực trực tiếp tăng cường sức mạnh cho toàn khối. Bằng cách kiến tạo một nền tảng đối thoại chiến lược cấp cao ngay tại khu vực, Việt Nam đã giúp ASEAN giữ vững quyền tự chủ đối với các vấn đề nội tại.

Điều này đảm bảo rằng những cuộc thảo luận quan trọng về tương lai của Đông Nam Á sẽ diễn ra dựa trên chương trình nghị sự do chính các thành viên ASEAN thiết lập.



Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 tại Hà Nội không chỉ tạo dấu ấn về đối ngoại của Việt Nam mà còn cả cách tiếp cận của ASEAN đối với các thách thức tương lai.

Những kết quả đạt được từ diễn đàn này được kỳ vọng sẽ củng cố nền móng vững chắc cho việc hiện thực hóa các tầm nhìn dài hạn, khẳng định vị thế của ASEAN trên bản đồ địa chính trị và kinh tế thế giới./.

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026: Dấu ấn Việt Nam và thông điệp đoàn kết khu vực Sự kiện không chỉ khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN mà còn làm nổi bật sự chủ động của Việt Nam cùng các nước trong khu vực đoàn kết, phát triển trước những biến động địa chính trị toàn cầu.

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