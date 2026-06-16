Kẻ đứng đầu đường dây buôn người sa lưới tại Thái Lan

Cảnh sát Thái Lan ngày 16/6 công bố vừa bắt giữ một đối tượng công dân nước ngoài được cho là kẻ đứng đầu một đường dây buôn người.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, các sỹ quan thuộc Cục Phòng chống tội phạm và Cục Xuất nhập cảnh đã bắt giữ người đàn ông Trung Quốc 40 tuổi, được xác định là Gao, bên ngoài phòng khách sạn của đối tượng trên đường Pracharat Bamphen 1, quận Din Daeng, Bangkok.

Các nhà chức trách cho biết nghi phạm được coi là mục tiêu ưu tiên cao của lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc. Thị thực của đối tượng hiện đã bị thu hồi và người này sẽ bị dẫn độ về Trung Quốc đối mặt với các cáo buộc liên quan đến buôn người quốc tế.

Vụ bắt giữ diễn ra sau cuộc điều tra của cảnh sát Trung Quốc về một mạng lưới tội phạm có tổ chức buôn người qua biên giới.

Kể từ năm 2024, đường dây này được cho là đã đưa ít nhất 20 phụ nữ Myanmar vào Trung Quốc, đồng thời tạo điều kiện cho ít nhất 20 nam giới Trung Quốc đến Myanmar, để tham gia các hoạt động mai mối bất hợp pháp.

Theo các nhà điều tra, nhóm này đã sử dụng giấy tờ giả mạo, khai báo gian dối để có được thị thực kinh doanh và đưa người nhập cảnh bất hợp pháp.

Các nhà chức trách Trung Quốc đã bắt giữ một số nghi phạm. Tuy nhiên, đối tượng trên được xem là nhân vật chủ chốt trong tổ chức, đã trốn khỏi Trung Quốc và tị nạn ở Thái Lan.

Trung Quốc đã chính thức yêu cầu chính quyền Thái Lan hỗ trợ tìm kiếm và dẫn độ nghi phạm thông qua khuôn khổ Hợp tác Mekong-Lan Thương, do Trung tâm Chống lừa đảo trực tuyến điều phối.

Cảnh sát Thái Lan sau đó đã lần ra dấu vết đối tượng tại khách sạn nơi đối tượng bị bắt giữ. Hồ sơ cho thấy đối tượng đã xuất nhập cảnh Thái Lan ít nhất 21 lần, với lần gần đây nhất là bằng thị thực du lịch trong khi trốn tránh truy tố ở Trung Quốc./.

Trung Quốc đối mặt làn sóng buôn người biến tướng trên mạng xã hội Dù số vụ buôn người giảm gần 78% so với năm 2012, giới chức Trung Quốc cảnh báo dạng tội phạm này đang chuyển sang hoạt động trực tuyến với thủ đoạn ngày càng tinh vi và khó kiểm soát.