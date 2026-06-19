Hoa hậu Bảo Ngọc nhận học bổng thạc sỹ trường top danh giá nhất của Mỹ

Tối qua, ngày 18/6, nhân dịp sinh nhật lần thứ 25, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã chia sẻ thư mời nhập học cô vừa nhận được từ Columbia University School of International and Public Affairs, một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chính sách công và quan hệ quốc tế, trực thuộc Đại học Columbia.

Đặc biệt, Hoa hậu Bảo Ngọc cho biết cô nhận được học bổng Thạc sĩ Hành chính công về Khoa học Môi trường và Chính sách (Public Administration in Environmental Science and Police. Học bổng này được trao cho những ứng viên có thành tích nổi bật.

Theo kế hoạch, Bảo Ngọc sẽ chính thức nhập học vào tháng 5/2027. Cô chia sẻ, điều khiến bản thân hạnh phúc nhất không chỉ là việc nhận được thư báo nhập học từ một trong những trường đại học danh tiếng hàng đầu thế giới, mà là cảm giác những nỗ lực bền bỉ theo đuổi trong nhiều năm qua đang dần được đền đáp bằng những cơ hội mới.

Nhìn lại tuổi 24, Bảo Ngọc bày tỏ lòng biết ơn trước những trải nghiệm đã có được trong công việc, học tập cũng như các hoạt động cộng đồng. Bởi mỗi cơ hội được học hỏi, được gặp gỡ những con người truyền cảm hứng và được theo đuổi những giá trị mà bản thân tin tưởng đều góp phần tạo nên hành trang cho chặng đường tiếp theo của cô.

Cột mốc tri thức đáng tự hào này đến vào thời điểm Bảo Ngọc đang tích cực chuẩn bị cho cuộc thi Miss World lần thứ 73 sắp diễn ra vào tháng Tám năm nay do Việt Nam lần đầu đăng cai.

Với hành trang là tri thức, kinh nghiệm hoạt động cộng đồng cùng tinh thần không ngừng học hỏi, người đẹp được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, bản lĩnh và giàu trách nhiệm trên đấu trường nhan sắc quốc tế.

Bước sang tuổi mới, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc mong muốn tiếp tục học hỏi, hoàn thiện bản thân và theo đuổi những giá trị bền vững mà cô luôn tâm huyết. Cô cũng mong chờ hành trình Miss World lần thứ 73 diễn ra tại Việt Nam. Người đẹp gửi lời cảm ơn và tri ân đến gia đình, thầy cô, bạn bè cùng những người đã luôn yêu thương, tin tưởng và đồng hành với mình thời gian qua./.

Chuyến đi ý nghĩa của Hoa hậu Bảo Ngọc tại Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu Việc tham dự ACYCS 2025 tiếp tục đánh dấu bước tiến trong hành trình mang Gen Zero đến gần hơn với quốc tế, trước khi Bảo Ngọc chính thức giới thiệu dự án tại cuộc thi Miss World lần thứ 73.