Anh: Hai tàu hỏa va chạm gần Bedford, 90 người thương vong

Một lái tàu đã thiệt mạng và 89 người bị thương sau vụ va chạm giữa hai đoàn tàu chở khách gần thị trấn Bedford, miền Trung nước Anh, vào tối 19/6 (giờ địa phương).

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, hai đoàn tàu thuộc hãng East Midlands Railway (EMR), gồm chuyến từ Corby đi London St Pancras (khởi hành 16h40) và chuyến từ Nottingham đi London St Pancras (khởi hành 15h50).

Vụ va chạm xảy ra ở phía Nam nút giao Elstow, giữa hai tuyến đường A421 và A6. Trực thăng cứu thương đã được huy động tới hiện trường.

Nhà chức trách cho biết có 33 trường hợp bị thương nghiêm trọng và 56 người bị thương nhẹ được điều trị tại hiện trường hoặc đưa đến bệnh viện.

Vụ tai nạn đã khiến các chuyến tàu của EMR đến và đi từ London St Pancras bị đình chỉ.

Giám đốc điều hành EMR, ông Will Rogers, xác nhận nạn nhân tử vong là một lái tàu của hãng và gửi lời chia buồn với gia đình nạn nhân cùng những người bị ảnh hưởng.

EMR cho biết đang phối hợp với Công ty điều hành mạng lưới đường sắt Network Rail của Anh và các lực lượng khẩn cấp để hỗ trợ công tác ứng phó, đồng thời sẽ hợp tác với Cơ quan Điều tra tai nạn đường sắt (RAIB) trong quá trình điều tra.

Cảnh sát tuyên bố đây là sự cố nghiêm trọng. Thủ tướng Anh Keir Starmer và Bộ trưởng Giao thông Heidi Alexander đều gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân, đồng thời ghi nhận nỗ lực phản ứng nhanh của các lực lượng khẩn cấp.

Theo giới chức ngành đường sắt, đây là vụ va chạm gây tử vong đầu tiên giữa hai tàu chở khách trên một tuyến chính của Anh trong thế kỷ này và là vụ tai nạn đường sắt có số người bị thương nghiêm trọng cao nhất tại Anh trong hai thập kỷ qua.

RAIB đã cử đoàn thanh tra tới hiện trường để thu thập chứng cứ và mở cuộc điều tra toàn diện, trong đó sẽ làm rõ nguyên nhân vì sao một đoàn tàu dừng được còn đoàn tàu kia không thể dừng kịp./.

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