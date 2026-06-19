Ra mắt mô hình trạm giặt sấy thông minh dành cho đô thị

Trạm giặt sấy Omywash - Mô hình trạm giặt sấy tự phục vụ và di động thông minh dành cho các khu vực đô thị chật hẹp vừa được Công ty OMP Alliance cho ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 18/6.

Trạm giặt sấy Omywash là giải pháp tự phục vụ giặt sấy tiện lợi đặt gọn trong container 15 m², sẵn sàng triển khai ở bất cứ đâu, trạm thí điểm đầu tiên đặt tại Trung tâm Thương mại Centre Mall Satra Võ Văn Kiệt (1466 Võ Văn Kiệt, phường Bình Tiên, Thành phố Hồ Chí Minh).

Trạm giặt sấy hướng đến phục vụ các nhóm đối tượng như sinh viên, công nhân, người thuê trọ, người dân, khách du lịch, phù hợp cho những khu vực đông đúc từ ký túc xá, khu nhà trọ công nhân, khu công nghiệp, bệnh viện cho đến các khu dân cư. Trạm giặt sấy hướng đến phục vụ các nhóm đối tượng như sinh viên, công nhân, người thuê trọ, người dân, khách du lịch, phù hợp cho những khu vực đông đúc từ ký túc xá, khu nhà trọ công nhân, khu công nghiệp, bệnh viện cho đến các khu dân cư, điểm du lịch…iểm du lịch…

Khách hàng trải nghiệm Trạm giặt sấy Omywash. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ưu điểm của mô hình này là mỗi trạm hoạt động như một điểm giặt sấy hoàn chỉnh, tích hợp máy giặt, máy sấy, hệ thống điện nước, thanh toán QR không tiền mặt cùng các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và phòng cháy chữa cháy.

Trải nghiệm người dùng được thiết kế tối giản: mang đồ đến, quét mã, chọn chế độ giặt, thanh toán, máy tự khởi động và người dùng quay lại lấy đồ khi xong. Phía quản trị vận hành có thể theo dõi trạng thái máy, lượt sử dụng và doanh thu từ xa qua hệ thống quản trị tập trung, đảm bảo chất lượng đồng nhất giữa các điểm mà không cần nhân sự túc trực.

Mô hình trạm giặt sấy thông minh. (Ảnh: Vietnam+)

Trạm giặt sấy Omywash được định vị như một gói đầu tư mô đun thay vì một tiệm giặt đơn lẻ. Tổng mức đầu tư và hiệu quả tài chính phụ thuộc vào cấu hình máy, công suất và điều kiện địa điểm cụ thể. Cách tiếp cận này đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư muốn triển khai dịch vụ tiện ích này tại bất cứ nơi đâu một cách nhanh chóng, dễ vận hành và quản trị khi mở chuỗi, bắt đầu từ quy mô nhỏ, sau đó mở rộng dựa trên dữ liệu vận hành thực tế nhằm hạn chế rủi ro trong giai đoạn đầu mà vẫn giữ được khả năng tăng trưởng.