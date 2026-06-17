Liên minh châu Âu thông qua thỏa thuận thuế quan với Mỹ

Ngày 16/6, Nghị viện châu Âu (EP) đã chính thức thông qua thỏa thuận thuế quan với Mỹ, trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) nỗ lực khép lại một giai đoạn nhiều biến động trong quan hệ thương mại xuyên Đại Tây Dương.

Kết quả bỏ phiếu cho thấy 440 nghị sỹ ủng hộ thỏa thuận, 151 người phản đối và 50 nghị sỹ bỏ phiếu trắng.

Theo nội dung đã được hai bên thống nhất từ tháng 7 năm ngoái, mức thuế áp dụng đối với phần lớn hàng hóa của EU được ấn định ở mức 15%, trong khi phía Brussels cam kết áp thuế 0% đối với hàng công nghiệp của Mỹ.

Hiện các nước thành viên EU đã phê chuẩn thỏa thuận, và việc Nghị viện châu Âu thông qua được coi là bước đi cuối cùng trước khi văn kiện chính thức có hiệu lực.

Động thái này giúp EU kịp tiến độ trước hạn chót ngày 4/7 do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra, đồng thời góp phần xoa dịu nguy cơ Mỹ áp thuế mới đối với ô tô châu Âu.

Tuy nhiên, EP đã bổ sung một số cơ chế phòng vệ, trong đó có điều khoản chấm dứt hiệu lực vào cuối năm 2029 nếu không được gia hạn, cùng quy định trao quyền cho Ủy ban châu Âu (EC) đình chỉ hiệp định nếu Mỹ không thực hiện cam kết hoặc gây gián đoạn thương mại và đầu tư.

Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của EP, ông Bernd Lange, thừa nhận thỏa thuận dù chưa hoàn hảo nhưng đã được tăng cường đáng kể, đồng thời khẳng định Nghị viện châu Âu sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ việc thực thi.

Một số nghị sỹ cho rằng thỏa thuận góp phần tạo nền tảng ổn định cho thương mại Mỹ-EU. Trong khi đó, một số ý kiến khác kêu gọi EC tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Mỹ nhằm mở rộng tiếp cận thị trường và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp châu Âu./.

EU chạy đua hoàn tất thỏa thuận thương mại với Mỹ trước hạn chót 4/7 Liên minh châu Âu đang gấp rút hoàn tất thủ tục pháp lý cho thỏa thuận thương mại với Mỹ trước thời hạn chót 4/7, khi Washington cảnh báo sẽ áp thuế cao hơn nếu tiến trình phê chuẩn bị chậm lại.