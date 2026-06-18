Đức: Bé gái tử vong sau khi bị bỏ lại trong xe ôtô nhiều giờ

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, một bé gái 20 tháng tuổi đã tử vong trong một chiếc xe đậu gần thành phố Stuttgart, miền Nam nước Đức, ngày 17/6 sau khi bị bỏ lại trong xe nhiều giờ giữa đợt nắng nóng.

Các công tố viên địa phương xác nhận, mẹ của bé gái đang bị điều tra vì nghi ngờ ngộ sát. Cơ quan Khí tượng Đức (DWD) cho biết nhiệt độ ở khu vực xảy ra vụ việc vượt quá 30 độ C trong ngày 17/6.

Dự kiến, cơ quan chức năng sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi cho bé gái vào ngày 19/6 để biết chính xác nguyên nhân khiến bé tử vong.

Theo Hiệp hội ôtô ADAC của Đức, với nền nhiệt trên 30 độ C, nhiệt độ bên trong xe ôtô đang đậu có thể lên tới 56 độ C trong vòng 1 giờ. Ngay cả khi mở hé cửa sổ thì cũng không thể ngăn chặn sự tích tụ nhiệt độ trong xe.

Viện Y tế Công cộng Liên bang Đức (BIÖG) cho biết trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đặc biệt dễ bị tổn thương bởi cái nóng, vì các bé thường đổ mồ hôi ít hơn, có nghĩa cần nhiều thời gian hơn để hạ nhiệt. Trẻ càng nhỏ, nguy cơ bị quá nóng càng cao.

Rất khó để có được số liệu cụ thể về số ca tử vong do nắng nóng trong ôtô ở Đức, nhưng theo nền tảng "No Heat Stroke" của Mỹ, trung bình mỗi năm tại Mỹ có hơn 37 trẻ em tử vong sau khi bị bỏ quên trong ôtô giữa trời nắng nóng./.

Bé gái ở Nghệ An tử vong sau nhiều giờ bị bỏ quên trong ôtô Khoảng 14 giờ ngày 16/4, người dân phát hiện một bé gái nằm bất động trong ôtô nên thông báo cho gia đình. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, song đã tử vong trước khi tới cơ sở y tế.