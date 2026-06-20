Thế giới

Châu Âu

Tổng thống Zelensky: Đàm phán Nga-Ukraine có thể được nối lại

Ngày 4/6, ông Zelensky đã công bố thư ngỏ gửi Tổng thống Nga, đề xuất tổ chức cuộc gặp tại một nước thứ ba và Tổng thống Putin đã được thông báo về bức thư này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ở Munich, Đức ngày 14/2/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ở Munich, Đức ngày 14/2/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine về giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột có thể được nối lại.

Phát biểu với báo giới, ông Zelensky cho hay: “Tôi nghĩ các vòng đàm phán với phía Nga sẽ được nối lại. Vấn đề là theo hình thức nào."

Ngày 4/6, ông Zelensky đã công bố thư ngỏ gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin, đề xuất tổ chức cuộc gặp tại một nước thứ ba. Tổng thống Putin đã được thông báo về bức thư này.

Sau đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết nhà lãnh đạo Nga coi thông điệp trên là dấu hiệu cho thấy Ukraine thiếu quan tâm đến các cuộc đàm phán giải quyết xung đột, đồng thời nhận định vẫn khó dự báo triển vọng của tiến trình đàm phán.

Nga nhiều lần tuyên bố sẵn sàng theo đuổi giải pháp đàm phán đối với cuộc khủng hoảng Ukraine trên cơ sở các nhận thức chung đạt được giữa Tổng thống Nga và Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska, trong đó có việc giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột, đặc biệt là những mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Nga.

Từ đầu năm đến nay, các phái đoàn Nga và Ukraine với sự tham gia của Mỹ đã tiến hành 3 vòng đàm phán. Vòng đàm phán gần đây nhất diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) trong các ngày 17-18/2./.

(Vietnam+)
#Nga-Ukraine #Đàm phán #Hòa bình #Nga-Mỹ Nga Ukraine
Theo dõi VietnamPlus

CĂNG THẲNG NGA-UKRAINE

Tin liên quan

Binh sỹ Nga ở tiền tuyến tại Ukraine. (Ảnh: TASS)

Anh, Pháp, Đức ủng hộ đàm phán trực tiếp Nga-Ukraine

Ngày 7/6, lãnh đạo Anh, Pháp và Đức đã bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga nhằm đạt được lệnh ngừng bắn.

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Trưởng đoàn các nước tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga làm việc về hội nhập Á-Âu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc về hội nhập Á-Âu

Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga, trưa 18/6/2026, giờ địa phương, tại thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan (Liên bang Nga), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Trưởng đoàn các nước tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga có cuộc ăn trưa làm việc về hội nhập Á-Âu dưới sự chủ trì của Tổng thống Nga Vladimir Putin.