Tổng thống Zelensky: Đàm phán Nga-Ukraine có thể được nối lại

Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine về giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột có thể được nối lại.

Phát biểu với báo giới, ông Zelensky cho hay: “Tôi nghĩ các vòng đàm phán với phía Nga sẽ được nối lại. Vấn đề là theo hình thức nào."

Ngày 4/6, ông Zelensky đã công bố thư ngỏ gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin, đề xuất tổ chức cuộc gặp tại một nước thứ ba. Tổng thống Putin đã được thông báo về bức thư này.

Sau đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết nhà lãnh đạo Nga coi thông điệp trên là dấu hiệu cho thấy Ukraine thiếu quan tâm đến các cuộc đàm phán giải quyết xung đột, đồng thời nhận định vẫn khó dự báo triển vọng của tiến trình đàm phán.

Nga nhiều lần tuyên bố sẵn sàng theo đuổi giải pháp đàm phán đối với cuộc khủng hoảng Ukraine trên cơ sở các nhận thức chung đạt được giữa Tổng thống Nga và Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska, trong đó có việc giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột, đặc biệt là những mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Nga.

Từ đầu năm đến nay, các phái đoàn Nga và Ukraine với sự tham gia của Mỹ đã tiến hành 3 vòng đàm phán. Vòng đàm phán gần đây nhất diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) trong các ngày 17-18/2./.

Mỹ hối thúc Nga sớm đạt thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột Ukraine Bên lề thượng đỉnh G7 tại Pháp ngày 16/6, Tổng thống Trump hối thúc Nga sớm đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột. Ukraine đồng thời đề xuất một cuộc gặp giữa ông Zelensky và ông Putin ngay trên đất Mỹ.