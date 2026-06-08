Anh, Pháp, Đức ủng hộ đàm phán trực tiếp Nga-Ukraine

Ngày 7/6, lãnh đạo Anh, Pháp và Đức đã bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga nhằm đạt được lệnh ngừng bắn và mở đường cho tiến trình hòa bình, trong bối cảnh cuộc xung đột đã bước sang năm thứ 5 mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.



Tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Zelensky với Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz ở London.

Trong tuyên bố chung, bốn nhà lãnh đạo khẳng định ủng hộ việc thiết lập đối thoại trực tiếp giữa Ukraine và Nga với sự tham gia tích cực của Mỹ và châu Âu nhằm hướng tới một lệnh ngừng bắn và tạo điều kiện cho các cuộc thương lượng tiếp theo.



Các bên cũng nhấn mạnh rằng đường ranh giới tiếp xúc hiện nay (ranh giới thực tế trên chiến trường) giữa lực lượng Nga và Ukraine nên được xem là điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán trong tương lai, đồng thời tái khẳng định nguyên tắc không được thay đổi các đường biên giới quốc tế bằng vũ lực.



Tuyên bố chung cho thấy các cường quốc châu Âu đang tìm cách đóng vai trò lớn hơn trong tiến trình ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua.

Theo các nhà lãnh đạo, mọi nỗ lực hòa bình cần được triển khai với sự phối hợp chặt chẽ giữa Ukraine, các đối tác châu Âu và Mỹ. Các vấn đề liên quan đến an ninh hậu xung đột của Ukraine cũng đã được thảo luận, trong đó nhấn mạnh rằng lợi ích an ninh của châu Âu cần được bảo đảm trong mọi thỏa thuận hòa bình.



Động thái trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Zelensky công khai đề xuất gặp trực tiếp người đồng cấp Nga Vladimir Putin để thảo luận về khả năng ngừng bắn.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga đã bác bỏ đề xuất này, cho rằng chưa có cơ sở cho một cuộc gặp thượng đỉnh khi các điều khoản của một thỏa thuận hòa bình vẫn chưa được thống nhất.



Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông Anh cùng ngày, ông Zelensky cho biết ông vẫn tiếp tục kêu gọi đối thoại trực tiếp với người đứng đầu Điện Kremlin, nhấn mạnh Ukraine sẽ bảo vệ các lợi ích của mình trong bất kỳ tiến trình đàm phán nào.



Trong khi các nỗ lực ngoại giao tiếp tục được thúc đẩy, giao tranh trên thực địa vẫn diễn ra. Giới chức Ukraine cho biết nhiều đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái và các loại vũ khí khác đã xảy ra trong ngày 7/6.

Theo phía Ukraine, một cơ sở lưu trữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng nằm trong vùng cấm quanh nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đã bị hư hại trong một vụ tấn công.



Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết mức phóng xạ tại khu vực vẫn nằm trong giới hạn bình thường, song một phần công trình tiếp nhận nhiên liệu đã bị hư hại đáng kể.

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi cảnh báo việc tấn công các cơ sở chứa vật liệu hạt nhân là hành động “vô cùng đáng lo ngại” và có thể gây ra những rủi ro nghiêm trọng đối với an toàn hạt nhân./.

Nga đánh giá cao nỗ lực của Tổng thống Donald Trump trong vấn đề Ukraine Nga cho rằng Tổng thống Donald Trump thực sự muốn chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine và Nga đánh giá cao sự chân thành cũng như ý chí chính trị của nhà lãnh đạo Mỹ.

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