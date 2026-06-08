NATO khởi động cuộc tập trận không quân quy mô lớn

Ngày 8/6, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chính thức bắt đầu cuộc tập trận không quân Ramstein Flag 2026 (RAFL 26).

Đây được đánh giá là cuộc diễn tập không quân lớn nhất trong lịch sử liên minh quân sự này.

Theo Bộ Tư lệnh Không quân NATO (AIRCOM), cuộc tập trận kéo dài trong hai tuần, quy tụ lực lượng từ 19 quốc gia thành viên NATO cùng hơn 200 máy bay các loại, hoạt động tại hơn 20 địa điểm tác chiến trải rộng từ khu vực cực Bắc của Na Uy đến miền Nam Tây Ban Nha. Các hoạt động chính diễn ra tại Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan và Tây Ban Nha.

Mục tiêu của cuộc tập trận là nâng cao khả năng phối hợp tác chiến giữa các lực lượng đồng minh, tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa và phòng không tích hợp (IAMD), hoàn thiện cơ chế chia sẻ thông tin nhanh, diễn tập các hoạt động đối phó môi trường chống tiếp cận/chống xâm nhập khu vực (C-A2AD), đồng thời củng cố mô hình triển khai tác chiến linh hoạt (Agile Combat Employment-ACE).

NATO cho biết cuộc tập trận kết hợp cả hoạt động bay thực tế và huấn luyện mô phỏng nhằm chuẩn bị cho các kịch bản tác chiến phức tạp trong môi trường an ninh hiện đại. Ramstein Flag 2026 được tổ chức trong khuôn khổ hoạt động tăng cường cảnh giác eVA EASTERN SENTRY của liên minh.

Theo kế hoạch, hơn 200 máy bay các loại sẽ tham gia cuộc tập trận, bao gồm máy bay chiến đấu, vận tải quân sự, tiếp dầu trên không, trinh sát-giám sát và cảnh báo sớm. NATO cũng triển khai các khí tài chủ lực như máy bay cảnh báo sớm E-3A AWACS và máy bay không người lái trinh sát RQ-4D Phoenix.

Lực lượng tham gia dự kiến thực hiện trên 150 phi vụ mỗi ngày. Đáng chú ý, ngoài các căn cứ không quân truyền thống, một số đoạn đường cao tốc tại cũng sẽ được sử dụng làm đường băng dã chiến, phù hợp với học thuyết triển khai tác chiến linh hoạt của NATO.

Theo AIRCOM, Ramstein Flag 2026 nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, tăng cường năng lực răn đe và phòng thủ tập thể của liên minh, đồng thời kiểm tra khả năng phối hợp tác chiến đa quốc gia trong các tình huống khủng hoảng và bảo vệ lãnh thổ đồng minh khi cần thiết./.

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