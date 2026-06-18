Bầu cử bổ sung tại Anh: Phép thử đối với Thủ tướng Keir Starmer

Các điểm bỏ phiếu tại khu vực bầu cử Makerfield, thuộc hạt Greater Manchester ở Tây Bắc nước Anh, đã mở cửa từ sáng 18/6 trong cuộc bầu cử bổ sung được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt đối với tương lai chính trị của Thủ tướng Keir Starmer và Công đảng cầm quyền.

Tâm điểm của cuộc đua là ông Andy Burnham, Thị trưởng vùng Greater Manchester và là một trong những chính trị gia có ảnh hưởng nhất của đảng Lao động.

Nếu giành chiến thắng để trở lại Quốc hội Anh, ông Burnham được cho là sẽ có đủ điều kiện để thách thức vị trí lãnh đạo Công đảng của Thủ tướng Starmer trong thời gian tới.

Cuộc bầu cử được tổ chức sau khi nghị sỹ Công đảng Josh Simons từ chức hồi tháng trước, mở đường cho ông Burnham tranh cử ghế nghị sỹ tại Makerfield.

Trước đây, ông Burnham từng là nghị sỹ Quốc hội trong 16 năm, giữ nhiều vị trí quan trọng trong chính phủ Công đảng dưới thời các Thủ tướng Tony Blair và Gordon Brown trước khi trở thành Thị trưởng Greater Manchester từ năm 2017.

Chiến thắng của ông Burnham có thể làm gia tăng sức ép đối với ông Starmer, người đang đối mặt với sự sụt giảm tín nhiệm dù đã đưa Công đảng trở lại nắm quyền sau cuộc tổng tuyển cử năm 2024.

Giới quan sát nhận định ông Burnham hiện được xem là ứng cử viên hàng đầu nếu Công đảng tiến hành cuộc bầu chọn lãnh đạo mới.

Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy ông Burnham đang dẫn trước ứng cử viên Robert Kenyon của đảng Cải cách Vương quốc Anh với khoảng cách từ 3-5 điểm phần trăm.

Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn được đánh giá là khó dự đoán do sự xuất hiện của một số ứng cử viên cánh hữu khác có thể làm phân tán phiếu bầu.

Trong những ngày qua, căng thẳng nội bộ Công đảng gia tăng khi xuất hiện nhiều đồn đoán về khả năng thay đổi lãnh đạo.

Truyền thông Anh đưa tin Thủ tướng Starmer đã phát tín hiệu sẵn sàng mời ông Burnham tham gia nội các nếu giành chiến thắng tại Makerfield, đồng thời khẳng định ông không có ý định từ chức và sẽ bảo vệ vị trí lãnh đạo nếu bị thách thức.

Về phần mình, ông Burnham tuyên bố chiến dịch tranh cử tại Makerfield không chỉ nhằm giành một ghế trong Quốc hội mà còn hướng tới việc tạo ra sự thay đổi đối với đường lối chính trị hiện nay của nước Anh.

Trước đó, ông đã xác nhận sẽ tham gia cuộc đua lãnh đạo Công đảng nếu điều kiện cho phép.

Kết quả bầu cử dự kiến được công bố trong ngày 19/6. Giới phân tích nhận định đây có thể là phép thử quan trọng đối với uy tín của Thủ tướng Starmer cũng như định hình tương lai của Công đảng trước cuộc tổng tuyển cử tiếp theo vào năm 2029./.

Thủ tướng Anh Keir Starmer bác bỏ lời kêu gọi từ chức Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố tiếp tục tại vị bất chấp làn sóng yêu cầu từ chức trong nội bộ Công đảng, giữa lúc khủng hoảng chính trị gây sức ép lên chính phủ và thị trường tài chính nước này.