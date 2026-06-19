Nga và ASEAN hướng tới tăng gấp đôi kim ngạch thương mại trong 10 năm tới

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18/6 khẳng định Nga và Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang đóng vai trò là lực lượng quan trọng góp phần duy trì ổn định tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động.

Phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ Nga-ASEAN vừa diễn ra ở thành phố Kazan, thủ phủ Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga, ông Putin cho rằng quan hệ hợp tác giữa hai bên đã đạt được nhiều kết quả thực chất trong 35 năm qua.

Theo nhà lãnh đạo Nga, Nga và ASEAN đã xây dựng được nền tảng pháp lý vững chắc cho quan hệ song phương, đồng thời hình thành mạng lưới hợp tác rộng khắp trên nhiều lĩnh vực.

Tổng thống Putin cho biết hai bên đã thiết lập thêm nhiều cơ chế đối thoại mới và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như an ninh, thương mại, đầu tư, năng lượng, nông nghiệp, chuyển đổi số, khoa học-công nghệ, du lịch và giao lưu nhân dân.

Ông nhấn mạnh hội nghị đã đưa ra nhiều sáng kiến và đề xuất cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế Nga-ASEAN, trong đó có việc mở rộng quy mô thương mại, nâng cao chất lượng hợp tác đầu tư và tối ưu hóa cơ cấu trao đổi hàng hóa.

Theo ông Putin, cần đẩy mạnh thanh toán bằng đồng nội tệ trong các giao dịch thương mại, dỡ bỏ các rào cản còn tồn tại và đơn giản hóa thủ tục để hướng tới mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại hai chiều trong 10 năm tới.

Nga cũng sẽ tăng cường xuất khẩu các mặt hàng có giá trị gia tăng cao như phân bón và dược phẩm sang ASEAN, đồng thời tiếp tục cung cấp lương thực, năng lượng và hỗ trợ các nước trong khu vực phát triển điện hạt nhân phục vụ mục đích hòa bình.

Tại cuộc họp báo sau hội nghị, Tổng thống Putin cho biết Nga và ASEAN hoan nghênh thỏa thuận đạt được giữa Mỹ và Iran nhằm hạ nhiệt căng thẳng quân sự và mở đường cho các cuộc đàm phán hướng tới một nền hòa bình lâu dài.

Theo ông, việc ổn định tình hình tại Trung Đông và khu vực Vịnh Persian sẽ có tác động tích cực đối với thị trường năng lượng và lương thực toàn cầu.

Hội nghị năm nay diễn ra nhân dịp kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ đối thoại Nga-ASEAN, với sự tham dự của lãnh đạo và đại diện cấp cao Nga và các nước ASEAN cùng Tổng Thư ký ASEAN.

Tại hội nghị, các bên đã thông qua Tuyên bố Kazan, tái khẳng định cam kết xây dựng một trật tự thế giới công bằng, dân chủ và đa cực dựa trên luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Các đại biểu cũng nhất trí thông qua Kế hoạch công tác Nga-ASEAN giai đoạn 2026-2030, trong đó đề ra các biện pháp tăng cường hợp tác về chính trị-an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư cũng như các lĩnh vực văn hóa và nhân đạo./.

ASEAN và Nga nhất trí tăng cường kết nối hội nhập Á-Âu Các nhà lãnh đạo ASEAN và Nga khẳng định hội nhập Á-Âu là xu thế tất yếu, đồng thời nhất trí thúc đẩy kết nối với EAEU, tăng cường hợp tác thương mại, năng lượng và các hành lang vận tải chiến lược.