Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam hội đàm với Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào

Ngày 16/6, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Hoàng Thanh Tùng đã hội đàm với đồng chí Khamphan Phommathat, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào.

Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng đã chia sẻ với đồng chí Khamphan Phommathat về những chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật hiện nay, trong đó nổi bật là việc ban hành Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Kết luận số 09-KL/TW về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam; Kết luận số 17-KL/TW về định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI và Kết luận số 18-KL/TW về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Các văn kiện này đều khẳng định thể chế, pháp luật là đột phá chiến lược hàng đầu, tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng thông tin về việc Bộ Chính trị đã thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng Ban; Đảng ủy Bộ Tư pháp được giao là cơ quan thường trực. Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp Việt Nam đang tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm về hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, cải cách tư pháp, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp.

Về hợp tác song phương, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng đánh giá cao những kết quả hợp tác thực chất giữa Bộ Tư pháp hai nước trong thời gian qua; đồng thời đề nghị hai Bên tiếp tục triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030, tăng cường trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và hoàn thiện pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, cải cách tư pháp, đào tạo nguồn nhân lực pháp luật, chuyển đổi số trong công tác tư pháp. Bộ trưởng cũng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy việc phê duyệt và triển khai Dự án hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Bộ Tư pháp Lào về nâng cao năng lực công tác pháp luật cho cán bộ Bộ Tư pháp Lào.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Về Dự án hỗ trợ kỹ thuật của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào nhằm nâng cao năng lực công tác pháp luật cho cán bộ Bộ Tư pháp Lào, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cho biết hai Bộ Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ xây dựng Dự án và đưa nội dung này vào các văn kiện hợp tác giữa hai Chính phủ.

Bộ trưởng nhấn mạnh Dự án có ý nghĩa thiết thực trong việc hỗ trợ Bộ Tư pháp Lào nâng cao năng lực xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác tư pháp, đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế trong giai đoạn phát triển mới.

Bộ trưởng đề nghị Bộ Tư pháp Lào tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy nhanh các thủ tục cần thiết để Dự án sớm được phê duyệt và triển khai trong thời gian sớm nhất; đồng thời bày tỏ tin tưởng Dự án sẽ trở thành một điểm nhấn nổi bật trong hợp tác pháp luật và tư pháp giữa hai nước, góp phần cụ thể hóa nội hàm "gắn kết chiến lược" trong quan hệ Việt Nam-Lào.

Về hợp tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ pháp luật, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa các cơ sở đào tạo luật của Việt Nam với các cơ quan chức năng của Lào trong thời gian qua, góp phần đào tạo nhiều thế hệ cán bộ pháp luật chất lượng cao cho Lào.

Bộ trưởng cho biết hai Bên đang tích cực triển khai chương trình học bổng đào tạo thạc sỹ luật dành riêng cho cán bộ Bộ Tư pháp Lào tại Trường Đại học Luật Hà Nội, đồng thời đề nghị Bộ Tư pháp Lào tiếp tục quan tâm chỉ đạo tăng cường hợp tác giữa Học viện Tư pháp Quốc gia Lào với Trường Đại học Luật Hà Nội và Học viện Tư pháp Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp luật và tư pháp của hai nước.

Về hợp tác giữa các địa phương và công tác tổ chức Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào mở rộng lần thứ 7, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng khẳng định, đây là một trong những điểm sáng trong quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp giữa hai nước, đồng thời ghi nhận những kết quả tích cực đạt được sau Hội nghị lần thứ 6, đặc biệt trong các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tương trợ tư pháp, thi hành án dân sự và đào tạo cán bộ.

Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng Hội nghị lần thứ 7 tại Hải Phòng vào ngày 17/6 tới đây sẽ tiếp tục là diễn đàn quan trọng để hai Bên đánh giá kết quả hợp tác, thống nhất các giải pháp tăng cường phối hợp trong thời gian tới, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tư pháp và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân khu vực biên giới hai nước.

Về hợp tác đa phương, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào tại các cơ chế hợp tác pháp luật và tư pháp của ASEAN cũng như các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Bộ trưởng đề nghị hai Bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế hợp tác đa phương; đồng thời trân trọng mời Bộ Tư pháp Lào tham dự Diễn đàn Pháp luật ASEAN với chủ đề "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong kỷ nguyên số" do Bộ Tư pháp Việt Nam chủ trì tổ chức dự kiến vào tháng 8/2026, qua đó cùng chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp Lào Khamphan Phommathat phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đồng chí Khamphan Phommathat đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam, đặc biệt là những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế thời gian qua. Đồng chí khẳng định Bộ Tư pháp Lào luôn coi trọng và đánh giá cao sự hỗ trợ thiết thực của Bộ Tư pháp Việt Nam trong công tác xây dựng pháp luật, đào tạo cán bộ, cải cách tư pháp và thúc đẩy hợp tác địa phương.

Đồng thời mong muốn hai Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030; khẳng định phía Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan phía Lào để hoàn thiện các thủ tục cần thiết để Dự án hỗ trợ kỹ thuật của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào sớm được phê duyệt và triển khai; tiếp tục phối hợp trong cơ chế Hội nghị đường biên và trong các diễn đàn khu vực, quốc tế, đặc biệt là phối hợp tổ chức thành công Hội nghị đường biên lần thứ 7 và triển khai hiệu quả các kết luận Hội nghị.

Hai Bộ trưởng khẳng định sẽ cùng nhau quyết tâm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Bộ, ngành Tư pháp hai nước; góp phần triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước, đóng góp tích cực vào việc củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào./.

Biên cương gắn kết, vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào Đồn Biên phòng Chiềng Tương (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) triển khai nhiều hoạt động thiết thực để hỗ trợ người dân bản Móng Nặm (xã Móng Nặm, huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn, Lào).