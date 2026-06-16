Biên cương gắn kết, vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào

Nhằm giúp đỡ người dân bản Móng Nặm (xã Móng Nặm, huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn, Lào) vươn lên phát triển kinh tế, ổn định đời sống, thời gian qua, Đồn Biên phòng Chiềng Tương (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để hỗ trợ cho các hộ dân khu vực giáp biên với tỉnh Sơn La.

Biên cương gắn kết

Bản Móng Nặm hiện có 140 hộ dân; kinh tế, thu nhập chủ yếu là từ trồng ngô, sắn và chăn nuôi nhỏ lẻ nên tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Để giúp đỡ các hộ dân nơi đây vươn lên phát triển kinh tế, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Chiềng Tương đã tích cực đóng góp và huy động nguồn lực xã hội hóa để trao tặng 6.200 cây càphê giống và 500kg phân bón cho người dân.

Đơn vị còn trực tiếp hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây càphê. Nhờ đó, họ đã nắm được phương thức, kỹ thuật canh tác hiệu quả, phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng tại địa phương.

Theo Đại úy Vàng A Nu, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng (Đồn Biên phòng Chiềng Tương), trước khi triển khai mô hình dân vận khéo “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết," đơn vị đã nhiều lần sang bản Móng Nặm khảo sát điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, tìm hiểu tập quán canh tác và nguyện vọng của người dân.

Trên cơ sở đó, đơn vị phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền xã Lóng Phiêng, tỉnh Sơn La huy động nguồn lực xã hội hóa để mua cây càphê giống và phân bón hỗ trợ các hộ dân nước bạn. Hiện nay, mô hình được triển khai thí điểm tại 4 hộ với diện tích khoảng 3ha. Để thuận tiện cho việc chuyển giao, hướng dẫn kỹ thuật, Đồn Biên phòng Chiềng Tương đã lựa chọn các hộ có diện tích canh tác nương gần nhau.

Trực tiếp hướng dẫn người dân nước bạn trồng cây càphê, Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Hoàng Lâm (Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Chiềng Tương) chia sẻ đây là lần đầu tiên nhân dân bản Móng Nặm được tiếp cận và trồng cây càphê nên còn nhiều bỡ ngỡ. Vì vậy, cán bộ, chiến sỹ của Đồn đã hướng dẫn tỉ mỉ, từ cách căng dây, căn chỉnh khoảng cách giữa các cây, hàng với hàng phù hợp với độ dốc cũng như cách đào hố đúng độ sâu, cách trộn phân bón với đất để bón lót trước khi đặt bầu cây và cách lấp đất, tạo rãnh thoát nước, duy trì tưới nước để đảm bảo đủ độ ẩm giúp cây sinh trưởng, phát triển tốt.

Trao tặng cây càphê giống cho nhân dân bản Móng Nặm, xã Móng Nặm, huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn (Lào). (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Là một trong những hộ dân được hỗ trợ cây càphê giống, ông Phàng Lao Mùa, Trưởng bản Móng Nặm phấn khởi cho hay nhân dân trong bản chủ yếu trồng ngô, sắn, thu nhập bấp bênh, cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả.

Được Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La (Việt Nam) hỗ trợ cây giống và hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc nên gia đình ông cũng như người dân trong bản rất vui mừng, cảm kích. Đây là nguồn động viên lớn để người dân phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. Ông sẽ tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong bản chăm sóc cây càphê đạt hiệu quả, năng suất cao, mang lại thu nhập ổn định trong những năm tới.

Sau một thời triển khai, đến nay, cây càphê sinh trưởng, phát triển tốt. Song, các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Chiềng Tương vẫn tiếp tục đồng hành, hướng dẫn người dân nước bạn Lào chăm sóc, theo dõi và đánh giá hiệu quả để từng bước nhân rộng mô hình.

Vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào

Ngoài việc hỗ trợ các mô hình hỗ trợ sinh kế mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân vùng biên giới Lào, các hoạt động kết nghĩa, giao lưu và phối hợp quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới cũng đang phát huy hiệu quả; qua đó, vun đắp thêm tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.

Hiện nay, Đồn Biên phòng Chiềng Tương duy trì hiệu quả các cặp bản kết nghĩa ở xã biên giới Lóng Phiêng (tỉnh Sơn La) và huyện Xiềng Khọ (tỉnh Hủa Phăn, Lào), gồm: Cò Chịa, Nà Mùa với Hua Pù; Đin Chí với Pa Khôm Nọi; Pa Khôm với Móng Nặm.

Nhân dân hai bên thường xuyên trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế, trồng trọt, chăn nuôi, thông tin tình hình địa bàn; phối hợp tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, bảo vệ biên giới hai nước.

Ngoài ra, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao được duy trì, đặc biệt là vào những ngày lễ, Tết; qua đó, tạo cơ hội để nhân dân biên giới hai nước có dịp gặp gỡ, củng cố tình đoàn kết và xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Móng Nặm Vieng Thong Vonglokham cho biết những năm qua, Đồn Biên phòng Chiềng Tương và chính quyền xã Lóng Phiêng (tỉnh Sơn La) luôn quan tâm hỗ trợ nhân dân trên địa bàn xã. Các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, thăm, tặng quà, giao lưu văn hóa, văn nghệ, các bản kết nghĩa mang lại hiệu quả thiết thực; góp phần nâng cao đời sống người dân và tăng cường tình đoàn kết giữa hai bên.

Cùng với đó, Đồn Biên phòng Chiềng Tương còn duy trì hiệu quả mô hình kết nghĩa với Đại đội Biên phòng 213 và Đại đội Biên phòng 214 của nước bạn Lào. Từ đầu năm đến giữa tháng 6/2026, hai bên đã tổ chức các đợt tuần tra song phương; thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Nhờ đó, các hoạt động góp phần ổn định an ninh trật tự ở khu vực biên giới; công tác quản lý xuất nhập cảnh được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

Bản Móng Nặm, xã Móng Nặm, huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn (Lào). (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Theo Trung tá Nguyễn Công Lưu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Chiềng Tương, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị làm thủ tục xuất cảnh cho gần 350 lượt người và nhập cảnh vùng biên giới cho hơn 2.000 người; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai nước giao thương hàng hóa và thăm thân.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục nhân rộng các mô hình hỗ trợ sinh kế, duy trì, đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội, tích cực tuần tra song phương, thường xuyên trao đổi thông tin với các lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào, góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào.

Những nương càphê đang dần phủ xanh các sườn đồi bản Móng Nặm. Điều này đối với người dân nơi đây không chỉ là hy vọng về cuộc sống ổn định, phát triển hơn mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết, sẻ chia giữa nhân dân hai nước; đồng thời, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La trong công tác đối ngoại, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giữ gìn biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển./.

Phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới giữa hai nước Việt Nam và Lào Trong quá trình tuần tra, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khammouane (Lào) đã kiểm tra hiện trạng đường biên, hệ thống mốc quốc giới từ mốc 527 đến 529.