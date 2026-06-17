Chính trị

Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga

Quan hệ đối tác đối thoại ASEAN-Nga được thiết lập năm 1991 và được nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược năm 2018. Hai bên đã tổ chức 5 Hội nghị Cấp cao vào các năm 2005, 2010, 2016, 2018, 2021.

Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
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Quan hệ đối tác đối thoại ASEAN-Nga được thiết lập năm 1991 và được nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược năm 2018. Hai bên đã tổ chức 5 Hội nghị Cấp cao vào các năm 2005, 2010, 2016, 2018, 2021.

Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga diễn ra ngày 17 và 18/6/2026, tại thành phố Kazan, Liên bang Nga.

Hội nghị có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy Quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN-Nga, củng cố cam kết chính trị, làm mới động lực hợp tác và xác định phương hướng chiến lược cho quan hệ ASEAN-Nga giai đoạn tới trên cả ba trụ cột chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)
#ASEAN-Nga #Hội nghị Cấp cao Nga
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