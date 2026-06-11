Thái Lan thông qua nâng cấp Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Trung Quốc

Nội các Thái Lan ngày 10/6 đã thông qua việc trình Quốc hội xem xét phê chuẩn Nghị định thư nâng cấp Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Trung Quốc (ACFTA) lên phiên bản ACFTA 3.0, nhằm thúc đẩy thương mại, đầu tư, kinh tế số và kinh tế xanh trong khu vực.

Phó phát ngôn viên Văn phòng Thủ tướng Thái Lan Lalida Pherdwivatana cho biết quyết định trên là bước đi quan trọng để Thái Lan hoàn tất các thủ tục pháp lý trong nước trước khi ACFTA 3.0 có hiệu lực ràng buộc đối với nước này.

Theo bà Lalida, ACFTA là một trong những khuôn khổ hợp tác kinh tế quan trọng nhất giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc. Hiệp định đã có hiệu lực trong các lĩnh vực thương mại hàng hóa, dịch vụ và đầu tư trong nhiều năm, trước khi được nâng cấp lên ACFTA 2.0 vào năm 2016.

Sau quá trình đàm phán kéo dài, ASEAN và Trung Quốc đã hoàn tất việc nâng cấp hiệp định vào năm 2025, hình thành khuôn khổ ACFTA 3.0 nhằm đáp ứng những thay đổi của môi trường kinh tế toàn cầu và xu hướng thương mại mới.

Khác với các vòng đàm phán trước, ACFTA 3.0 không mở rộng cam kết giảm thuế quan hay mở cửa thêm thị trường hàng hóa và dịch vụ. Thay vào đó, hiệp định tập trung hiện đại hóa các quy định thương mại, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và tạo thuận lợi hơn cho thương mại xuyên biên giới giữa các nước thành viên.

Một trong những nội dung đáng chú ý của ACFTA 3.0 là việc nâng cấp các thủ tục hải quan và tạo thuận lợi thương mại thông qua đẩy mạnh sử dụng hệ thống điện tử, tăng cường tính minh bạch trong công bố thông tin xuất nhập khẩu và rút ngắn thời gian thông quan đối với hàng hóa dễ hư hỏng xuống còn tối đa 6 giờ kể từ khi hàng hóa đến cửa khẩu.

Hiệp định cũng cập nhật các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật, các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật (SPS), đồng thời tăng cường hợp tác kinh tế và kỹ thuật theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Đáng chú ý, ACFTA 3.0 bổ sung 5 lĩnh vực hợp tác mới gồm cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng; kinh tế số; kinh tế xanh; kết nối chuỗi cung ứng; và doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs).

Trong lĩnh vực kinh tế số, hiệp định khuyến khích tăng cường sử dụng các nền tảng điện tử, kết nối cơ chế một cửa quốc gia (Single Window), phát triển thanh toán số và thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) theo hướng có trách nhiệm. Trong khi đó, chương về kinh tế xanh tập trung thúc đẩy hợp tác về năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, đầu tư xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn.

Chính phủ Thái Lan đánh giá việc nâng cấp ACFTA sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp tiếp cận thuận lợi hơn thị trường ASEAN và Trung Quốc, giảm các rào cản thương mại, nâng cao hiệu quả logistics và tăng cường khả năng tham gia vào các chuỗi cung ứng khu vực.

Theo Bộ Thương mại Thái Lan, quá trình tham vấn về ACFTA 3.0 đã thu hút hơn 4.000 ý kiến từ các cơ quan nhà nước, khu vực tư nhân và người dân. Phần lớn các ý kiến ủng hộ việc nâng cấp hiệp định, cho rằng đây sẽ là động lực quan trọng giúp mở rộng cơ hội kinh doanh và tạo thêm không gian tăng trưởng cho nền kinh tế Thái Lan trong dài hạn.

Chính phủ Thái Lan khẳng định việc nâng cấp ACFTA 3.0 phù hợp với chiến lược tận dụng các hiệp định thương mại tự do để mở rộng cơ hội kinh tế, tăng cường kết nối với chuỗi cung ứng khu vực và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới dựa trên công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững./.

ACFTA 3.0 tạo cơ sở quan trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế ASEAN-Trung Quốc ACFTA 3.0 bổ sung nhiều quy định mới trong các lĩnh vực như thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, tạo thuận lợi phát triển kinh tế, thương mại và các ngành công nghiệp mới nổi như kinh tế xanh, AI.