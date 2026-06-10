Thúc đẩy chuyển đổi số và kết nối nhân dân ASEAN-Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, từ ngày 9-10/6, Trung tâm Trung Quốc-ASEAN đã tổ chức Diễn đàn Hợp tác truyền thông Trung Quốc-ASEAN tại Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Diễn đàn năm nay có chủ đề "Cộng sinh truyền thông hội tụ: Mở ra chương mới trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-ASEAN."



Tham dự diễn đàn có khoảng 150 đại biểu đến từ các cơ quan chính phủ, tổ chức truyền thông và viện nghiên cứu của Trung Quốc và các nước thuộc Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Phía Việt Nam có đại diện Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân và Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).



Phát biểu khai mạc, Cục trưởng Cục Ngoại văn Trung Quốc (Tập đoàn Truyền thông quốc tế Trung Quốc), ông Thường Bột nhấn mạnh quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc và ASEAN có lịch sử lâu đời.

Quang cảnh lễ khai mạc Diễn đàn. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Sau khi hai bên thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2021, hợp tác Trung Quốc-ASEAN đang đứng trước những cơ hội phát triển mới, trong đó truyền thông cần đóng vai trò lớn hơn trong việc củng cố lòng tin chiến lược, tạo môi trường dư luận thuận lợi cho phát triển chung, tăng cường giao lưu nhân văn và thúc đẩy hợp tác đổi mới sáng tạo.

Ông Thường Bột khẳng định Cục Ngoại văn Trung Quốc sẵn sàng cùng các cơ quan truyền thông, xuất bản, viện nghiên cứu và trường đại học của ASEAN tiếp tục tăng cường hợp tác, thúc đẩy kết nối nhân dân và đóng góp cho sự phát triển của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-ASEAN.



Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Liêu Ninh Lưu Huệ Yến cho rằng diễn đàn được tổ chức đúng thời điểm và có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh nhu cầu tăng cường trao đổi, chia sẻ nguồn lực và phát triển hợp tác giữa các cơ quan truyền thông ngày càng lớn; đồng thời bày tỏ mong muốn đưa Liêu Ninh trở thành cửa ngõ quan trọng cho giao lưu truyền thông và hợp tác thực chất giữa Trung Quốc với ASEAN.



Đại diện phía ASEAN, ông Khammone Chanthachith, Ủy viên dự khuyết Trung ương, Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đánh giá hợp tác truyền thông Trung Quốc-ASEAN không chỉ mang lại thành quả về kỹ thuật và nghiệp vụ báo chí mà còn góp phần xây dựng nền tảng lòng tin giữa nhân dân các nước.

Ông nhấn mạnh các cơ quan truyền thông cần thích ứng với những thay đổi của thời đại, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và tuân thủ các nguyên tắc đưa tin chính xác, chuyên nghiệp.



Phó Tổng Thư ký ASEAN Nararya S. Soeprapto cho rằng diễn đàn đã phản ánh rõ vai trò ngày càng nổi bật của hợp tác truyền thông trong quan hệ đối tác giữa ASEAN và Trung Quốc; nhấn mạnh truyền thông không chỉ là kênh truyền tải thông tin mà còn là cầu nối quan trọng giúp tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai bên, góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN-Trung Quốc gắn kết hơn.



Tại diễn đàn, các đại biểu đã công bố "Chương trình Nhà sáng tạo nội dung mạng xã hội Trung Quốc-ASEAN," khởi động chuỗi hoạt động "Hành trình văn hóa-bảo tàng dành cho thanh niên Trung Quốc-ASEAN 2026."



Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, bà Napasorn Bhuvaboriank, Trưởng Ban Thông tin và Quan hệ công chúng Trung tâm ASEAN-Trung Quốc cho biết, Diễn đàn Hợp tác truyền thông ASEAN-Trung Quốc nhằm tạo không gian để các nhà quản lý, đại diện truyền thông từ các quốc gia ASEAN và Trung Quốc cùng thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và ý tưởng, từ đó thúc đẩy hợp tác truyền thông mạnh mẽ hơn.

Theo bà Napasorn Bhuvaboriank, Trung Quốc và ASEAN đã và đang triển khai các chương trình hợp tác cụ thể trên mọi lĩnh vực, từ chính trị, thương mại, đầu tư cho đến văn hóa-xã hội.

Điều này khẳng định nền tảng hợp tác hết sức vững chắc, đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của lãnh đạo các nước nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hiện có. Với vai trò là cầu nối, Trung tâm ASEAN-Trung Quốc sẽ kết nối, thúc đẩy Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc vì lợi ích của người dân trong khu vực.



Diễn đàn Hợp tác truyền thông Trung Quốc-ASEAN được tổ chức thường niên từ năm 2018 và đã trở thành cơ chế hợp tác, trao đổi quan trọng giữa các cơ quan truyền thông Trung Quốc và ASEAN.

Năm nay, diễn đàn do Cục Ngoại văn Trung Quốc và Trung tâm ASEAN-Trung Quốc đồng chủ trì, với sự phối hợp tổ chức của Trung tâm Xuất bản và Phát hành sách báo đối ngoại Trung Quốc cùng các cơ quan chức năng của tỉnh Liêu Ninh./.

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