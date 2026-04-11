Tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc mở thêm 8 kho kiểm tra trái cây nhập từ ASEAN

Nhằm đáp ứng nhu cầu thông quan gia tăng trong mùa cao điểm trái cây Đông Nam Á, Khu thương mại biên mậu Đông Hưng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), đã đưa vào sử dụng thêm 8 kho kiểm tra trái cây, góp phần nâng cao đáng kể năng lực thông quan.

Công ty Đầu tư Xây dựng Bắc Đầu Quảng Tây cho biết dưới sự hướng dẫn của các cơ quan liên ngành như hải quan và kiểm dịch biên phòng, đơn vị này đã triển khai cải tạo, mở rộng hệ thống kho kiểm tra tại khu vực trên.

Hiện tại, khu thương mại biên mậu Đông Hưng ghi nhận các hoạt động sôi động, với nhiều xe tải chở đầy các loại trái cây nhiệt đới như mít, thanh long từ Việt Nam nối đuôi nhau làm thủ tục nhập cảnh và được đưa vào các kho kiểm tra mới đi vào vận hành.

Trước đây, khu vực này chỉ có 4 kho kiểm tra trái cây, dẫn đến hạn chế về năng lực thông quan trong mùa cao điểm. Việc cải tạo các tuyến chưa sử dụng thành tuyến vận chuyển chính ngạch, đồng thời xây dựng thêm 8 kho kiểm tra cùng các hạng mục phụ trợ đã nâng tổng số kho lên 12, qua đó giúp nâng cao hiệu suất thông quan phương tiện nhập cảnh.

Dự kiến trong thời gian tới, Khu thương mại biên mậu Đông Hưng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, tối ưu hóa môi trường thông quan, hoàn thiện hạ tầng dịch vụ, đồng thời nghiên cứu áp dụng các biện pháp thuận lợi hóa như kiểm tra thông minh, đặt lịch thông quan.

Những nỗ lực này nhằm thúc đẩy chuyển đổi từ “kinh tế cửa khẩu” sang “kinh tế cảng khẩu” và “kinh tế chế biến tại chỗ," góp phần đưa thêm nhiều loại trái cây tươi từ Đông Nam Á, nhất là trái cây Việt Nam, đến tay người tiêu dùng Trung Quốc trong thời gian ngắn hơn./.

