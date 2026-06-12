Iran kiên quyết bảo vệ quyền làm giàu urani và kiểm soát eo biển Hormuz

Iran ngày 12/6 tái khẳng định sẽ không từ bỏ quyền làm giàu urani cũng như quyền kiểm soát eo biển Hormuz trong bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào với Mỹ.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh hai bên đã tiến gần hơn tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt căng thẳng kéo dài nhiều tháng qua.



Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran đưa tin Tehran sẽ chỉ đàm phán về chương trình hạt nhân “trong khuôn khổ các nguyên tắc cơ bản của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.”

Theo đó, quyền làm giàu urani và việc tiếp tục lưu giữ vật liệu urani đã được làm giàu sẽ là những nội dung cốt lõi mà Tehran muốn đưa vào thỏa thuận cuối cùng với Washington.



Cũng theo IRNA, Iran khẳng định sẽ không từ bỏ quyền quản lý eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ và khí đốt xuất khẩu từ Vùng Vịnh ra thế giới.

Việc quản lý eo biển Hormuz sẽ được giải quyết thông qua cơ chế đối thoại và phối hợp khu vực giữa Iran và Oman.



Những tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các bên đã hoàn tất dự thảo thỏa thuận và văn kiện này có thể sẽ được ký trong thời gian tới.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết các nội dung chính của thỏa thuận đã nhận được sự đồng thuận của các đồng minh trong khu vực, trong đó có Israel.



Tuy nhiên, lập trường của Iran cho thấy vẫn còn nhiều khác biệt giữa các bên liên quan. Trong khi Tehran khẳng định việc duy trì chương trình làm giàu urani là quyền không thể thương lượng, phía Israel tiếp tục yêu cầu Iran phải từ bỏ toàn bộ kho dự trữ urani làm giàu.

Trong một phát biểu ngày 12/6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh ông và Tổng thống Trump “hoàn toàn nhất trí” về việc ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. “Chừng nào tôi còn là Thủ tướng Israel, Iran sẽ không có vũ khí hạt nhân”, ông nói.



Theo các nguồn tin Iran, dự thảo thỏa thuận đang được hoàn thiện bao gồm việc Mỹ dỡ bỏ một phần các biện pháp trừng phạt đối với xuất khẩu dầu mỏ và hóa dầu của Iran, chấm dứt phong tỏa hàng hải đối với các cảng của nước này, đồng thời giải phóng hàng chục tỷ USD tài sản bị đóng băng của Tehran ở nước ngoài.

Đổi lại, các bên sẽ bước vào giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn đọng liên quan tới chương trình hạt nhân Iran và tình hình an ninh tại Trung Đông./.

Truyền thông Iran đưa chi tiết về dự thảo thỏa thuận với Mỹ Mỹ cùng các đồng minh cũng cần phải đưa ra các kế hoạch tái thiết Iran trị giá ít nhất 300 tỷ USD. Về phía Iran, nước này cam kết mở cửa eo biển Hormuz trong vòng 30 ngày.