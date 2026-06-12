Truyền thông Iran đưa chi tiết về dự thảo thỏa thuận với Mỹ

Ngày 12/6, hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran đã đưa tin chi tiết về dự thảo bản ghi nhớ (MoU) giữa nước này và Mỹ.



Theo Mehr, dự thảo thỏa thuận bao gồm 14 điểm, trong đó có cam kết của Mỹ về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Iran, rút quân khỏi khu vực xung quanh Iran, dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải và giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran.

Mỹ cùng các đồng minh cũng cần phải đưa ra các kế hoạch tái thiết Iran trị giá ít nhất 300 tỷ USD. Về phía Iran, nước này cam kết mở cửa eo biển Hormuz trong vòng 30 ngày.

Dự thảo cũng quy định rằng các cuộc đàm phán cuối cùng sẽ chỉ diễn ra khi một nửa số tài sản bị đóng băng của Iran được giải phóng, các lệnh trừng phạt nhằm vào dầu mỏ của Iran cũng như lệnh phong tỏa hàng hải được dỡ bỏ. Dự thảo thỏa thuận này vẫn cần phải được các cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện và phê duyệt.



Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei đêm 11/6 xác nhận nước này và Mỹ đã thống nhất được về các điểm chính trong văn bản MoU.

Dù vậy, ông Baghaei cáo buộc phía Mỹ nhiều lần thay đổi lập trường trong quá trình thương lượng, gây gián đoạn trong quá trình này. Theo trang tin Axios của Mỹ, phía Iran đã phê duyệt thỏa thuận này ở cấp cao và hiện đang chờ Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei thông qua.



Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các điểm cuối cùng của thỏa thuận hòa bình giữa nước này và Iran đã được tất cả các bên liên quan, bao gồm cả Israel, chấp thuận và thỏa thuận này có thể được hoàn tất trong vài ngày tới.



Trong diễn biến khác, các quan chức an ninh cấp cao của Iran và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đã tiến hành cuộc gặp trực tiếp đầu tiên kể từ khi Mỹ và Israel không kích Iran hồi cuối tháng 2.

Theo một số nguồn tin, UAE dường như có cách tiếp cận tương tự Qatar và Saudi Arabia, hai quốc gia cũng bị Iran tấn công nhưng đang tìm kiếm giải pháp ngoại giao để giảm leo thang căng thẳng.

UAE là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Iran trước khi xảy ra xung đột./.

Mỹ và Iran tiếp tục đàm phán "nghẹt thở" với khoản 'giải ngân' tới 12 tỷ USD Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, các nguồn tin ngoại giao cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn đang được duy trì bất chấp những đợt tấn công quân sự qua lại giữa hai bên.

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