Xung đột tại Trung Đông: Israel và Hezbollah đạt thỏa thuận ngừng bắn mới

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, thỏa thuận ngừng bắn mới giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban đã chính thức có hiệu lực từ 16 giờ ngày 19/6 (theo giờ địa phương), sau quá trình trung gian hòa giải của Mỹ và Qatar.

Tuy nhiên, tình hình an ninh tại khu vực vẫn diễn biến phức tạp khi các bên tiếp tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận.

Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết thỏa thuận được xúc tiến thông qua các cuộc đàm phán riêng với Israel và Iran - quốc gia có ảnh hưởng lớn đối với lực lượng Hezbollah. Diễn biến này tiếp tục cho thấy vai trò đáng kể của Tehran trong các vấn đề an ninh tại Liban.

Nguồn tin từ phía Israel xác nhận lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực nhưng các đơn vị quân đội Israel vẫn sẽ duy trì hiện diện tại “vùng đệm an ninh” ở miền Nam Liban. Israel cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Hezbollah tiến hành các cuộc tấn công mới.

Trước khi lệnh ngừng bắn mới có hiệu lực, giữa hai bên vẫn xảy ra giao tranh. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã tiến hành hơn 80 cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah trên khắp Liban trong đêm 18, rạng sáng 19/6.

Các mục tiêu bao gồm sở chỉ huy, trận địa phóng tên lửa, các vị trí quân sự và cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại khu vực Nabatiyeh, cùng nhiều địa điểm khác ở miền Nam Liban. Cũng theo thông báo, hàng chục tay súng Hezbollah đã bị thiệt mạng.

Các cuộc tấn công được thực hiện sau khi có 4 binh sỹ Israel thiệt mạng trong một vụ nổ thiết bị gài ven đường ở miền Nam Liban. Đây là những quân nhân Israel đầu tiên tử trận kể từ khi Mỹ và Iran đạt được Bản ghi nhớ (MoU) về việc ngừng bắn trong tuần này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội sẽ tiếp tục hiện diện tại vùng đệm an ninh ở miền Nam Liban trong thời gian cần thiết để bảo vệ các cộng đồng dân cư ở miền Bắc Israel.

Về phía Hezbollah, lực lượng này cáo buộc Israel liên tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn thông qua các cuộc không kích và hành động quân sự nhằm vào dân thường và các khu dân cư. Hezbollah tuyên bố sẽ duy trì cảnh giác cao độ trước mọi động thái quân sự từ phía Israel.

Giao tranh giữa Israel và Hezbollah bùng phát trở lại từ đầu tháng 3 năm nay. Mặc dù đã có một thỏa thuận đình chiến được công bố vào giữa tháng 4 nhưng các cuộc không kích của Israel và các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Hezbollah vẫn liên tiếp xảy ra tại miền Nam Liban và miền Bắc Israel, khiến triển vọng hòa bình khu vực tiếp tục đối mặt nhiều thách thức./.

Hezbollah tuyên bố Israel không đạt được mục tiêu trong cuộc chiến tại Liban Quan chức Hezbollah cho rằng cuộc chiến của Israel nhằm “đè bẹp lực lượng kháng chiến tại Liban” đã thất bại và sẽ không thể đạt được mục tiêu xóa bỏ Hezbollah.