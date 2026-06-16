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Tàu dầu Iran tái xuất trên các tuyến hàng hải sau thỏa thuận với Mỹ

Đài truyền hình nhà nước Iran ngày 16/6 cho biết các tàu chở dầu và tàu khác của nước này đã nối lại hoạt động vận chuyển sau khi Tehran đạt được thỏa thuận với Washington.

Viết Thành
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Tàu dầu Iran tái xuất trên các tuyến hàng hải sau thỏa thuận với Mỹ
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Tàu dầu Iran tái xuất trên các tuyến hàng hải sau thỏa thuận với Mỹ.

Xung đột Nga-Ukraine và thỏa thuận Mỹ-Iran chi phối chương trình nghị sự G7.

FBI chặn âm mưu tấn công sự kiện tại Nhà Trắng.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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