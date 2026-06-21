Thủ tướng Israel chỉ đạo quân đội dừng tấn công ở Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz chiều 20/6 (giờ địa phương) đã chỉ đạo quân đội nước này “kiềm chế nổ súng” tại Liban.

Quyết định này được đưa ra sau quá trình phối hợp giữa giới lãnh đạo chính trị Israel và phía Mỹ. Tuy nhiên, quân đội Israel sẽ không rút khỏi khu vực miền Nam Liban.

Trước đó, sau khi tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lực lượng Hezbollah để đáp trả các vụ tấn công nhằm vào binh sỹ Israel, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) khẳng định vẫn cam kết tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn theo chỉ đạo của chính phủ.

Trong tuyên bố, IDF nhấn mạnh sẽ tiếp tục hành động để loại bỏ mọi mối đe dọa đối với Nhà nước Israel và lực lượng quân đội nước này.

Trong khi đó, truyền thông Liban cho biết nhiều cuộc không kích của Israel vẫn tiếp diễn tại khu vực miền Nam Liban sau tuyên bố nói trên.

Các động thái mới diễn ra sau khi Bộ Ngoại giao Pakistan thông báo các cuộc đàm phán cấp kỹ thuật nhằm triển khai thỏa thuận Mỹ-Iran chấm dứt xung đột tại Trung Đông sẽ diễn ra vào ngày 21/6 tại Burgenstock (Thụy Sĩ).

Truyền hình nhà nước Iran đưa tin đoàn đàm phán của nước này sẽ tới Thụy Sĩ để tiến hành các cuộc thảo luận với Mỹ liên quan đến thỏa thuận tạm thời về cuộc xung đột trong khu vực.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Bagahei cho biết mọi thỏa thuận chỉ thực sự được kiểm chứng khi bước vào giai đoạn triển khai trên thực tế.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng Mỹ vẫn hiện diện và duy trì trạng thái cảnh giác tại eo biển Hormuz, sau khi Iran thông báo đóng tuyến hàng hải chiến lược này.

Trong tuyên bố chính thức, CENTCOM nhấn mạnh các lực lượng Mỹ sẽ bảo đảm mọi nội dung trong thỏa thuận giữa Mỹ và Iran được thực thi đầy đủ và nghiêm túc.

Trả lời phỏng vấn Fox News ngày 20/6, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance khẳng định hiện chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy eo biển Hormuz đã bị đóng cửa, trái ngược với tuyên bố từ phía Iran./.

Xung đột ở Trung Đông: Israel tiếp tục tấn công Liban khiến 47 người thiệt mạng Các cuộc không kích dữ dội của Israel từ nửa đêm cho đến chiều cùng ngày đã khiến 47 người thiệt mạng và 97 người khác bị thương trên khắp miền Nam Liban và Thung lũng Bekaa.