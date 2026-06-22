Bản tin 60s ngày 22/6/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Hàng nghìn người xuyên đêm khống chế đám cháy rừng lan rộng ở Nghệ An.

Ô tô chở hơn 100 xe máy cháy rụi trên cầu Bến Thủy 2.

Tai nạn trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, tài xế xe khách tử vong.

Miền Bắc sắp bước vào cao điểm nắng nóng, Hà Nội có thể vượt 39 độ.

Danh tính người đàn ông tử vong khi đang chơi pickleball ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Iran - Mỹ - Qatar nhóm họp ba bên về Liban và tài sản bị phong tỏa.

Liban trở thành điều kiện then chốt cho thỏa thuận hòa bình.

Đa số người dân EU ủng hộ Anh quay trở lại khối./.