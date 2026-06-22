Môi trường

Hàng nghìn người xuyên đêm khống chế đám cháy rừng lan rộng ở Nghệ An

Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An tiếp tục nỗ lực khống chế vụ cháy rừng xảy ra tại xã Thiên Nhẫn sau khi đám cháy bùng phát và lan rộng từ chiều ngày 21/6 trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài.

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Hàng nghìn người xuyên đêm khống chế đám cháy rừng lan rộng ở Nghệ An
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Bản tin 60s ngày 22/6/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

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