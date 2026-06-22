Nghệ An huy động lực lượng dập tắt cháy rừng ở Thiên Nhẫn

Ngày 22/6, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đã trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn xã Thiên Nhẫn để chỉ đạo chữa cháy, triển khai đồng bộ các giải pháp khẩn cấp nhằm sớm khống chế hoàn toàn đám cháy, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Theo ghi nhận ban đầu của các lực lượng chức năng, khu vực xảy ra cháy là trảng cỏ, lau lách, cây bụi xen kẽ với một số diện tích rừng trồng thông, keo phân bố thưa.

Thời điểm phát sinh cháy, nắng nóng gay gắt kéo dài nhiều ngày, độ ẩm thấp, trong khi gió Tây Nam hoạt động mạnh đã khiến ngọn lửa bùng phát nhanh, lan rộng trên diện tích lớn, gây nhiều khó khăn cho việc tiếp cận, tổ chức lực lượng và khống chế đám cháy.

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc, các lực lượng chức năng của tỉnh và địa phương đã khẩn trương huy động khoảng 300 người tham gia chữa cháy, gồm quân sự, công an, biên phòng, kiểm lâm, dân quân tự vệ và lực lượng tại chỗ.

Các mũi chữa cháy được tổ chức linh hoạt, tập trung mở đường băng cản lửa, phát dọn thực bì, khoanh vùng khu vực nguy hiểm và trực tiếp dập lửa tại các điểm cháy chính, không để lửa lan sang các diện tích rừng lân cận.

Đến thời điểm hiện tại, đám cháy cơ bản đã được khống chế tại nhiều khu vực trọng điểm.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của gió Tây Nam thổi mạnh kết hợp nền nhiệt cao kéo dài, một số điểm cháy nhỏ vẫn còn âm ỉ và có nguy cơ bùng phát trở lại.

Các lực lượng vẫn đang bám sát hiện trường, tiếp tục mở rộng đường băng cản lửa, tăng cường khoanh vùng, xử lý dứt điểm các điểm cháy còn sót lại, đồng thời tổ chức canh gác nghiêm ngặt để phòng cháy tái phát.

Trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo tại hiện trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các lực lượng quân sự, công an, biên phòng và kiểm lâm tiếp tục tăng cường nhân lực, phương tiện, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người tham gia chữa cháy.

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt hiện nay, việc tổ chức mở các tuyến đường băng cản lửa, chủ động khoanh vùng, chia cắt đám cháy được xác định là giải pháp then chốt nhằm ngăn nguy cơ cháy lan, bảo vệ các khu rừng còn lại và khu dân cư dưới chân núi.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ,” huy động tối đa nguồn lực, phương tiện để dập tắt hoàn toàn đám cháy trong thời gian sớm nhất; đồng thời chủ động xây dựng các phương án ứng phó nếu thời tiết tiếp tục diễn biến bất lợi.

Hiện diện tích rừng bị thiệt hại đang được các cơ quan chuyên môn thống kê, đánh giá. Nguyên nhân vụ cháy rừng đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào chiều 21/6, tại khoảnh 2 và khoảnh 3, tiểu khu 1019A thuộc khu vực xóm 2, xã Thiên Nhẫn đã xảy ra cháy rừng và đất lâm nghiệp. Khu vực cháy chủ yếu là rừng sản xuất do Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Nghệ An, Ủy ban Nhân dân xã Thiên Nhẫn và các hộ dân trên địa bàn quản lý./.

Hàng nghìn người xuyên đêm khống chế đám cháy rừng lan rộng ở Nghệ An Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An tiếp tục nỗ lực khống chế vụ cháy rừng xảy ra tại xã Thiên Nhẫn sau khi đám cháy bùng phát và lan rộng từ chiều ngày 21/6 trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài.