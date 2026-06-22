Thế giới

Trung Đông

Mỹ đảm bảo mục tiêu tích cực của việc giải phóng các tài sản của Iran

Ngày 22/6, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố Washington sẽ đảm bảo số tài sản bị đóng băng của Iran sau khi giải tỏa sẽ chỉ được dùng để hỗ trợ nhân đạo.

Minh Hiếu

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Mỹ đảm bảo mục tiêu tích cực của việc giải phóng các tài sản của Iran

Triệt phá đường dây ma túy quy mô lớn xuyên châu Âu

Ông Keir Starmer từ chức, Anh hướng tới thủ tướng thứ 7 trong 10 năm

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(Vietnam+)
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CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

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