Quân đội Israel ra chỉ thị hạn chế hoạt động ở miền Nam Liban

Nhật báo New York Times ngày 22/6 dẫn lời 2 quan chức Israel cho biết Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã ban hành các chỉ thị tác chiến mới, trong đó hạn chế hoạt động quân sự ở miền Nam Liban.

Theo mệnh lệnh mới, binh lính Israel chủ yếu chỉ được phép thực hiện các hành động phòng thủ và chỉ được phép nổ súng để đáp trả mối đe dọa trực tiếp trừ khi nhận được sự cho phép rõ ràng từ Tổng Tham mưu trưởng IDF.

Chỉ thị này cũng cấm binh lính bắn cảnh cáo vào thường dân trở về miền Nam Liban trừ khi họ tiếp cận các vị trí của Israel ở khoảng cách đủ gần để gây ra mối đe dọa tiềm tàng.

Ngoài ra, binh lính Israel không còn được phép phá dỡ nhà cửa hoặc các cơ sở hạ tầng khác trong khu vực an ninh mà không có sự chấp thuận của đội ngũ chỉ huy cấp cao.

Cả IDF và Văn phòng Thủ tướng Israel đều chưa đưa ra bình luận về những thông tin trên.

Trong một diễn biến liên quan, IDF thông báo sẽ cho giải ngũ thành viên thuộc các đội dân phòng tại các cộng đồng biên giới phía Bắc khỏi lực lượng dự bị.

Thành viên của các đội an ninh địa phương đã được gọi tham gia lực lượng dự bị trong suốt cuộc chiến với Iran và khi giao tranh với Hezbollah leo thang thời gian gần đây./.

Mỹ và Iran lập cơ chế mới cho Liban, loại trừ Israel khỏi cơ chế giám sát Một cơ chế điều phối tránh xung đột mới dành cho Liban sẽ loại trừ Israel khỏi cơ chế giám sát và chỉ cho phép Israel tiến hành hành động quân sự để đối phó với các “mối đe dọa cận kề.”