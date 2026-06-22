Qatar: Nổ tại khu công nghiệp Ras Laffan, hơn 70 người bị thương và mất tích

Bộ Nội vụ Qatar cho biết một "sự cố kỹ thuật" đã dẫn đến một vụ nổ ngày 21/6 tại một trong các nhà máy ở Khu công nghiệp Ras Laffan, khiến 54 người bị thương và 18 người mất tích. Các đội cứu hộ dân sự đã bắt đầu xử lý sự cố.

Công ty nhà nước QatarEnergy cho biết vụ nổ xảy ra khi các công nhân đang cố gắng khởi động lại hoạt động tại nhà máy Barzan sau khi bị hư hại do các vụ tấn công trong làn sóng xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran.

Nhà chức trách nhấn mạnh đây là “vụ nổ từ bên trong,” không phải do tấn công từ bên ngoài.

Qatar là một trong những nhà sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) hàng đầu thế giới cùng với Mỹ, Australia và Nga.

Vương quốc này đã phải ngừng sản xuất LNG từ ngày 2/3 sau khi các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Iran nhắm vào các cơ sở quan trọng.

Bộ trưởng Năng lượng Qatar, ông Saad Al-Kaabi cho biết vào thời điểm đó, thiệt hại từ các cuộc tấn công dự kiến sẽ làm giảm công suất xuất khẩu LNG 17% và cần từ 3-5 năm để sửa chữa./.

Hàn Quốc dốc sức ứng phó vụ nổ tại nhà máy của công ty quốc phòng Hanwha Aerospace Hàn Quốc đang huy động mọi nguồn lực để triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, sau vụ nổ tại nhà máy của công ty quốc phòng Hanwha Aerospace khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 2 người bị thương.