Căng thẳng với Hezbollah hạ nhiệt, Israel dỡ bỏ hạn chế dọc biên giới với Liban

Theo AFP, ngày 21/6, Israel thông báo dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp hạn chế được áp đặt tại những khu vực biên giới phía Bắc như một phần của cuộc chiến với phong trào Hezbollah tại Liban.

Động thái trên diễn ra sau khi các cuộc giao tranh tại khu vực này có dấu hiệu hạ nhiệt trong thời gian qua.

Thông báo của quân đội Israel xác nhận toàn bộ các biện pháp hạn chế sẽ được dỡ bỏ từ 6h ngày 22/6 theo giờ địa phương (tức 10h ngày 22/6 theo giờ Việt Nam). Theo đó, các cộng đồng dân cư ở khu vực biên giới phía Bắc “sẽ chuyển sang mức độ hoạt động đầy đủ và không có hạn chế” thay vì việc chỉ hoạt động một phần như trước đây.

Trước đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz chiều 20/6 (giờ địa phương) đã chỉ đạo quân đội nước này “kiềm chế nổ súng” tại Liban.

Quyết định này được đưa ra sau quá trình phối hợp giữa giới lãnh đạo chính trị Israel và phía Mỹ. Tuy nhiên, quân đội Israel sẽ không rút khỏi khu vực miền Nam Liban.

Trước đó, sau khi tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lực lượng Hezbollah để đáp trả các vụ tấn công nhằm vào binh sỹ Israel, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) khẳng định vẫn cam kết tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn theo chỉ đạo của chính phủ.

Trong tuyên bố, IDF nhấn mạnh sẽ tiếp tục hành động để loại bỏ mọi mối đe dọa đối với Nhà nước Israel và lực lượng quân đội nước này./.

Thủ tướng Israel chỉ đạo quân đội dừng tấn công ở Liban Quyết định này được đưa ra sau quá trình phối hợp giữa giới lãnh đạo chính trị Israel và phía Mỹ. Tuy nhiên, quân đội Israel sẽ không rút khỏi khu vực miền Nam Liban.