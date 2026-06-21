Mỹ và Iran nối lại đàm phán về xung đột tại Trung Đông tại Geneva

Một vòng đàm phán mới về xung đột tại Trung Đông dự kiến bắt đầu vào ngày 21/6 tại Thụy Sĩ với sự góp mặt của các nhà đàm phán Iran và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance.

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Iran tuyên bố tái đóng cửa eo biển Hormuz do các cuộc tấn công của Israel tại Liban.

Trước khi khởi hành tới châu Âu, ông JD Vance cho biết hy vọng sẽ đạt được tiến triển trong vấn đề hạt nhân và lệnh ngừng bắn tại Liban. Đây là hai nội dung trọng tâm của vòng đàm phán lần này.

Trước đó, các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ ban đầu được lên kế hoạch vào ngày 19/6 nhưng đã bị hoãn vào phút chót.

Vào cuối ngày 19/6, Mỹ thông báo việc tái lập lệnh ngừng bắn tại Liban. Đây là điều kiện trong thỏa thuận sơ bộ với Iran.

Tuy nhiên, quân đội Israel và các tay súng của lực lượng Hezbollah đã tiếp tục đụng độ vào ngày 20/6 và cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn. Trước tình hình này, Iran tuyên bố eo biển Hormuz sẽ bị đóng cửa đối với mọi tàu thuyền.

Eo biển Hormuz, tuyến đường huyết mạch cho các lô hàng dầu mỏ và khí đốt, đã bị Iran phong tỏa trong phần lớn thời gian diễn ra cuộc chiến và tác động mạnh tới thị trường năng lượng toàn cầu.

Trước đó, trong thỏa thuận sơ bộ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, hai bên đã nhất trí về việc mở lại tuyến đường này.

Sau thông báo của phía Iran, phía Mỹ cho biết việc di chuyển an toàn qua tuyến đường thủy quốc tế này vẫn được duy trì và các lực lượng Mỹ đang có mặt để giám sát.

Trong khi đó, trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cảnh báo Mỹ có thể áp thu phí riêng đối với việc qua lại eo biển Hormuz nếu các nhà đàm phán không hoàn tất thỏa thuận.

Theo thông tin từ Iran và Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ, phái đoàn Iran đã tới Thụy Sĩ vào cuối ngày 20/6. Đài truyền hình Iran cho biết phái đoàn bao gồm Chủ tịch Quốc hội Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf và Ngoại trưởng Iran, Abbas Araghchi.

Về phía Mỹ, ông JD Vance cho biết chỉ có thể ở lại tham gia đàm phán trong một hoặc hai ngày. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News, ông JD Vance cho hay các nhà đàm phán gồm ông Jared Kushner và ông Steve Witkoff đã có mặt để xử lý các yếu tố kỹ thuật và báo cáo rằng tiến trình đang diễn ra thuận lợi./.

Xung đột tại Trung Đông: Iran lại đóng eo biển Hormuz Với lý do Mỹ vi phạm các cam kết trong thỏa thuận chấm dứt xung đột gần đây giữa hai bên và Israel tiếp tục các hoạt động quân sự tại miền Nam Liban nên Iran lại đóng eo biển Hormuz.