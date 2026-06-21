Đức: Rò rỉ tại nhà máy hoá chất lớn, hàng chục công nhân nhập viện

Ngày 20/6, khoảng 25 công nhân tại một khu công nghiệp hóa chất ở bang North Rhine-Westphalia (Nordrhein-Westfalen) của Đức đã phải nhập viện để theo dõi y tế do nghi ngờ phơi nhiễm chất độc sau vụ rò rỉ hóa chất độc hại.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, cảnh sát thành phố Cologne (Köln) cho biết vụ việc xảy ra tại Khu công nghiệp hóa chất Chempark Dormagen.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy sự cố có thể xuất phát từ lỗi kỹ thuật hoặc sai sót trong quá trình vận hành. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Theo Chempark, chất bị rò rỉ là một chất lỏng độc hại có chứa phosgene. Hệ thống an toàn của khu công nghiệp đã được kích hoạt ngay lập tức để trung hòa hóa chất và tạo một lớp màng hơi nước-amoniac nhằm ngăn chặn đám mây khí độc phát tán.

Các bác sỹ cho biết những công nhân bị ảnh hưởng hiện chưa xuất hiện triệu chứng bất thường. Tuy nhiên, do chất rò rỉ có chứa phosgene, họ phải lưu tại bệnh viện trong 24 giờ để loại trừ hoàn toàn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

Lực lượng cứu hỏa tại Cologne và Dormagen đã tiến hành kiểm tra tại các khu dân cư xung quanh và không phát hiện mức độ ô nhiễm bất thường. Tuy nhiên, người dân trong khu vực có thể ngửi thấy mùi amoniac khá nồng nặc.

Đại diện Chempark khẳng định mùi này không gây hại cho sức khỏe.

Phosgene là nguyên liệu được sử dụng trong sản xuất các tiền chất phục vụ ngành dược phẩm và thuốc bảo vệ thực vật.

Chempark Dormagen hiện là một trong những tổ hợp công nghiệp hóa chất lớn của Đức, với khoảng 70 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hóa chất./.

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