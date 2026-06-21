Cuba vượt khó bằng cải cách và tình đoàn kết quốc tế

Giữa lúc Cuba đang đối mặt với nhiều thách thức kinh tế, năng lượng và đời sống xã hội do tác động kéo dài của chính sách bao vây, cấm vận, sự hỗ trợ từ các quốc gia bạn bè truyền thống đang trở thành nguồn lực quan trọng, góp phần giúp quốc đảo Caribe vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, nhà báo kỳ cựu Pedro Gellert, cố vấn cao cấp của tờ Regeneración, kênh truyền thông chính luận của Đảng Phong trào Tái thiết Quốc gia (Morena) cầm quyền tại Mexico, cho rằng bên cạnh những nỗ lực cải cách nội tại, Cuba rất cần sự đồng hành và hỗ trợ quốc tế để duy trì ổn định kinh tế-xã hội, bảo đảm các nhu cầu thiết yếu của người dân.

Theo nhà báo Pedro Gellert, chương trình cải cách kinh tế sâu rộng mà Cuba vừa triển khai là bước đi có ý nghĩa quan trọng nhằm thích ứng với những điều kiện thực tế mới.

Gói cải cách bao gồm 23 trụ cột chiến lược và 176 biện pháp cụ thể, tập trung vào thúc đẩy sản xuất, thu hút đầu tư, tháo gỡ các khó khăn trước mắt và tăng cường chính sách an sinh xã hội.

Người dân tại La Habana, Cuba. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Gellert nhấn mạnh quá trình điều chỉnh này không đồng nghĩa với việc Cuba từ bỏ những nguyên tắc phát triển của mình, mà là nỗ lực nhằm củng cố nền kinh tế, bảo vệ những thành quả xã hội đã đạt được và tạo thêm động lực cho phát triển trong bối cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo phân tích của nhà báo Mexico, một trong những thách thức lớn nhất đối với Cuba hiện nay là tác động của lệnh cấm vận kéo dài nhiều thập kỷ cùng những hạn chế trong tiếp cận nguồn vốn, năng lượng và thương mại quốc tế. Những yếu tố này đã gây sức ép lớn đối với hoạt động sản xuất, đời sống người dân cũng như quá trình phục hồi kinh tế của đất nước.

Trong bối cảnh đó, ông cho rằng các chương trình hỗ trợ từ những quốc gia có quan hệ hữu nghị truyền thống với Cuba có vai trò hết sức cần thiết.

Những hỗ trợ này không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế, giúp Cuba có thêm nguồn lực để ứng phó với các khó khăn cấp bách.

Nhà báo Pedro Gellert cho biết hiện có hai hình thức hỗ trợ chính đang được triển khai dành cho Cuba. Một là các chương trình viện trợ nhân đạo, trong đó nhiều quốc gia như Mexico, Brazil, một số nước châu Âu cùng các tổ chức xã hội và cộng đồng dân cư đã tham gia cung cấp lương thực, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Mexico đã nhiều lần gửi các chuyến tàu chở hàng viện trợ tới Cuba, trong khi tại nhiều nơi khác cũng xuất hiện các chiến dịch quyên góp tự nguyện nhằm hỗ trợ người dân Cuba vượt qua những khó khăn trong cuộc sống hằng ngày.

Hình thức hỗ trợ thứ hai, theo ông, tập trung vào việc giúp Cuba giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng - một trong những vấn đề cấp bách nhất hiện nay.

Một trạm nhiên liệu ở La Habana (Cuba). (Ảnh: Ngọc Duy/TTXVN)

Nhiều sáng kiến tại Mexico, Mỹ và các quốc gia khác đã hướng tới việc cung cấp các tấm pin năng lượng Mặt Trời nhằm hỗ trợ Cuba duy trì nguồn điện cho các cơ sở thiết yếu.

Nhà báo Pedro Gellert đặc biệt nhấn mạnh lĩnh vực y tế cần được ưu tiên trong các chương trình hỗ trợ này, bởi nguồn điện ổn định là điều kiện không thể thiếu để các bệnh viện duy trì hoạt động khám chữa bệnh, tiến hành phẫu thuật và cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Bên cạnh việc tiếp nhận các nguồn hỗ trợ quốc tế, ông cho rằng Cuba cũng đang nỗ lực tái cơ cấu nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất trong nước, cải thiện môi trường đầu tư, tăng quyền chủ động cho doanh nghiệp, khuyến khích sáng kiến kinh doanh và phát triển nông nghiệp nhằm bảo đảm an ninh lương thực.

Theo đánh giá của nhà báo Mexico, việc kết hợp giữa cải cách nội tại và sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các quốc gia bạn bè truyền thống, sẽ là yếu tố quan trọng giúp Cuba vượt qua giai đoạn thử thách hiện nay, duy trì ổn định xã hội và tiếp tục con đường phát triển phù hợp với điều kiện của đất nước./.

Cuba công bố loạt cải cách kinh tế nhằm ứng phó sức ép trừng phạt từ Mỹ Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel công bố gói cải cách kinh tế mới, mở rộng quyền tự chủ cho địa phương và doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư, sản xuất và xuất khẩu trong bối cảnh áp lực bên ngoài gia tăng.