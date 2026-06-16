FBI chặn âm mưu tấn công sự kiện tại Nhà Trắng

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel ngày 16/6 thông báo các cơ quan thực thi pháp luật nước này đã ngăn chặn một âm mưu tấn công nhằm vào một sự kiện của Giải vô địch võ thuật đối kháng đỉnh cao (UFC) được tổ chức tại Nhà Trắng với sự tham dự của Tổng thống Donald Trump và nhiều quan chức cấp cao.

Trên mạng xã hội X, ông Patel cho biết nhờ hành động nhanh chóng của FBI, Bộ Tư pháp Mỹ và các cơ quan đối tác trong một chiến dịch phối hợp tại nhiều bang, nhiều đối tượng đã bị bắt giữ và các kế hoạch tấn công bị vô hiệu hóa trước khi được thực hiện.

Theo Fox News Digital dẫn lời các quan chức thực thi pháp luật, tính đến ngày 15/6, có 5 người bị bắt giữ. Các nhà điều tra đã xác định 23 cá nhân có liên quan đến một mạng lưới bị nghi đứng sau âm mưu này.

Nguồn tin trên cho biết các nghi phạm bị cáo buộc đã lên kế hoạch sử dụng thiết bị bay không người lái mang chất nổ nhằm tấn công các tòa nhà gần địa điểm diễn ra sự kiện, gây hỗn loạn và buộc đám đông sơ tán.

Theo cáo buộc, những kẻ chủ mưu sau đó dự định hướng dòng người tới khu vực đã bố trí sẵn các tay súng bắn tỉa. Một giai đoạn khác của kế hoạch được cho là nhằm xông vào cổng Nhà Trắng.

FBI được cho là đã nhận được thông tin về mối đe dọa này từ ngày 10/6 và tiến hành bắt giữ một nghi phạm tại thành phố Cincinnati sau khi có đủ căn cứ pháp lý. Quá trình điều tra sau đó phát hiện nhiều cuộc trao đổi trên ứng dụng nhắn tin Signal liên quan đến việc chuẩn bị cho vụ tấn công.

Theo Fox News Digital, một số nghi phạm dự kiến di chuyển tới thành phố Fredericksburg thuộc bang Virginia trong các ngày 12-13/6 để chuẩn bị cho kế hoạch trên.

Một đối tượng được cho là đã khai với các điều tra viên rằng mục tiêu của vụ tấn công là nhằm vào các "tầng lớp tinh hoa tư bản," các tỷ phú hoặc những chính trị gia nhận tài trợ từ Ủy ban Các vấn đề công Mỹ-Israel (AIPAC).

Cuộc điều tra có sự tham gia của ít nhất 12 văn phòng của FBI trên toàn nước Mỹ. Ông Patel nhấn mạnh vụ việc cho thấy khả năng phối hợp và phản ứng nhanh của FBI trước các mối đe dọa an ninh.

Âm mưu bị cáo buộc nhằm vào sự kiện UFC Freedom 250, được tổ chức tại khuôn viên phía Nam của Nhà Trắng trong khuôn khổ các hoạt động đánh dấu sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Trump.

Sự kiện thu hút khoảng 4.300 người tham dự, trong đó có khoảng 1.200 quân nhân đang tại ngũ.

Giới chức Mỹ hiện chưa công bố thêm thông tin chi tiết về các cáo buộc cũng như danh tính các nghi phạm. Cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục./.

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