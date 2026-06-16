Mexico kỳ vọng Mỹ giảm thuế trong đàm phán về hiệp định thương mại

Ngày 15/6, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum bày tỏ tin tưởng Mỹ sẽ chấp thuận giảm các mức thuế đơn phương áp đặt đối với thép, nhôm và ngành công nghiệp ôtô trong khuôn khổ vòng đàm phán song phương về Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada (T-MEC/USMCA) diễn ra trong tuần này tại Washington.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, phát biểu họp báo cùng ngày, Tổng thống Sheinbaum cho biết mục tiêu của Mexico là duy trì hiệu lực của T-MEC và kỳ vọng các mức thuế hiện nay đối với thép, nhôm và ngành công nghiệp ôtô sẽ được giảm bớt.

Theo nhà lãnh đạo Mexico, cả ba quốc gia Bắc Mỹ gồm Mexico, Mỹ và Canada đều nhận thấy T-MEC đã mang lại lợi ích đáng kể kể từ khi hiệp định được đàm phán lại và có hiệu lực từ năm 2020, thay thế thỏa thuận thương mại ban đầu được áp dụng từ năm 1994.

Tổng thống Sheinbaum cho biết một trong những nội dung trọng tâm của các cuộc thảo luận lần này là quy tắc xuất xứ, quy định tỷ lệ tối thiểu các linh kiện và thành phần phải được sản xuất trong khu vực Bắc Mỹ để được hưởng ưu đãi của hiệp định.

Nữ nguyên thủ cho rằng phía Mỹ mong muốn tăng cường yêu cầu về hàm lượng nội địa đối với nhiều mặt hàng, đặc biệt là trong chuỗi sản xuất ôtô nhằm bảo đảm phần lớn giá trị gia tăng được tạo ra trong khu vực thay vì phụ thuộc vào nguồn cung từ các khu vực khác trên thế giới.

Ngoài việc duy trì mức thuế 25% đối với một số mặt hàng thép, nhôm và ôtô nhập khẩu, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đang thúc đẩy việc nâng tỷ lệ thành phần có xuất xứ Bắc Mỹ trong các sản phẩm thuộc phạm vi điều chỉnh của T-MEC.

Bà Sheinbaum cho biết Washington đặc biệt nhấn mạnh việc mở rộng hoạt động sản xuất tại Mỹ, trong khi Mexico chủ trương tăng cường năng lực sản xuất trên toàn khu vực Bắc Mỹ thay vì chỉ tập trung vào một quốc gia, phù hợp với tinh thần của một hiệp định thương mại tự do.

Trong khi đó, bảy nền kinh tế châu Phi gồm Algeria, Angola, Ai Cập, Libya, Morocco, Nigeria và Nam Phi đang đứng trước nguy cơ bị Mỹ áp thêm thuế nhập khẩu trong một đợt siết thương mại mới gắn với cáo buộc không ngăn chặn hiệu quả hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức.

Động thái này nằm trong khuôn khổ các cuộc điều tra theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại 1974, được Washington khởi động đối với 60 đối tác thương mại lớn.

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn đề xuất mới cho biết một số nước có thể phải chịu thêm mức thuế 10% hoặc 12,5% tùy theo mức độ đáp ứng các yêu cầu của Mỹ về kiểm soát hàng hóa liên quan lao động cưỡng bức. Đáng chú ý, cả 7 nước châu Phi nói trên đều nằm trong diện có nguy cơ chịu mức phụ thu 12,5% nếu biện pháp này được thông qua.

Tuy nhiên, tác động dự kiến không giống nhau giữa các nước. Những nền kinh tế như Ai Cập, Morocco và Nam Phi được cho là dễ chịu sức ép lớn hơn do cơ cấu xuất khẩu sang Mỹ tập trung nhiều hơn vào dệt may, nông sản chế biến, kim loại quý và một số mặt hàng công nghiệp.

Trong khi đó, Libya, Nigeria, Algeria và Angola có thể ít bị ảnh hưởng hơn vì phần lớn hàng xuất khẩu sang Mỹ của các nước này là dầu thô, nhóm hàng hiện gần như không chịu thuế hoặc nằm trong diện miễn trừ rộng.

Một điểm quan trọng là kế hoạch này hiện vẫn mới ở giai đoạn đề xuất, chưa phải quyết định cuối cùng đã có hiệu lực.

Giới chức Mỹ đang tiến hành tham vấn công chúng và điều trần trước khi đưa ra bước đi tiếp theo. Điều đó đồng nghĩa vẫn còn khả năng phạm vi áp dụng, mức thuế cụ thể hoặc danh mục miễn trừ sẽ tiếp tục được điều chỉnh trong thời gian tới.

Diễn biến mới cho thấy chính quyền Mỹ đang ngày càng gắn việc tiếp cận thị trường nước này với các tiêu chuẩn về lao động, chuỗi cung ứng và tuân thủ thương mại.

Với châu Phi, đây không chỉ là một sức ép ngắn hạn đối với xuất khẩu, mà còn có thể buộc nhiều nước phải rà soát lại cơ chế quản lý nguồn gốc hàng hóa, tiêu chuẩn lao động và chiến lược đa dạng hóa thị trường trong bối cảnh môi trường thương mại quốc tế ngày càng khắt khe hơn./.

Mỹ để ngỏ khả năng không gia hạn Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada Bất kỳ thay đổi lớn nào đối với hiệp định USMCA đều có thể tác động đáng kể tới chuỗi cung ứng sản xuất, đặc biệt trong các ngành ô tô, năng lượng và nông nghiệp của cả ba nước