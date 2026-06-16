Quan điểm về lạm phát của Tổng thống Mỹ khiến người Canada lo ngại

Theo mạng tin “nationalpost.com” ngày 15/6, “tôi yêu lạm phát” là 4 từ mà không một tổng thống đương nhiệm nào của Mỹ nên nói trước công chúng, dù chỉ một lần, nhưng đối với một người như Tổng thống Mỹ Donald Trump, điều đó không có gì đáng phải ngạc nhiên.

Nếu một tổ chức hay doanh nghiệp nào đó lo ngại lạm phát sẽ làm giảm lợi nhuận từ thu nhập cố định, và mọi nhà đầu tư trái phiếu đều vậy, liệu phát ngôn từ người đàn ông quyền lực nhất thế giới, có khiến họ muốn mua trái phiếu kho bạc Mỹ hơn không? Câu trả lời có lẽ là không.

Nếu thị trường bắt đầu tin rằng Washington thực sự chấp nhận lạm phát, đặc biệt là cùng với những lời lẽ gây áp lực lên Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) của Tổng thống Trump, thì phí rủi ro trên trái phiếu sẽ tăng lên.

Và ở thời điểm này, với việc vàng gần đây đã vượt qua trái phiếu kho bạc để trở thành tài sản dự trữ số 1 thế giới, các quốc gia BRICS đang bán tháo trái phiếu kho bạc và trái phiếu Mỹ kỳ hạn 30 năm gần mức cao nhất trong hai thập kỷ.

Câu hỏi tiếp theo là, điều này có liên quan gì đến lãi suất thế chấp ở Canada? Câu trả lời là lãi suất thế chấp chủ yếu chịu ảnh hưởng từ thị trường trái phiếu, vì vậy việc phí kỳ hạn tăng lên không phải là điều mà người đi vay muốn thấy.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Canada bám sát lợi suất trái phiếu Mỹ như thể chúng bị xích lại với nhau.

Đối với trái phiếu kỳ hạn 5 năm, nhờ vào các mối liên kết vốn xuyên biên giới và liên kết kinh tế, hệ số tương quan hàng tháng giữa lợi suất trái phiếu Mỹ và Canada đạt mức cao chót vót là 0,976 kể từ năm 1980 và 0,961 trong suốt một thập kỷ qua.

Kỳ vọng lạm phát không chỉ dựa trên một câu nói duy nhất và may mắn thay cho đến nay, những suy nghĩ mơ hồ của Tổng thống Trump hầu như chưa ảnh hưởng đến thị trường trái phiếu.

Tác động đến thị trường thường bắt đầu từ những thay đổi nhỏ, vì thái độ đầu tư của các tổ chức và chính sách của chính phủ có thể phải mất vài ngày, vài tháng hoặc thậm chí vài quý để thay đổi.

Trong khi đó, toàn bộ lập luận của ông Trump dựa trên một điều kiện: lạm phát sẽ “giảm mạnh” một khi xung đột Trung Đông kết thúc.

Hiện tại, rủi ro trước mắt lớn nhất đối với lợi suất là nếu cú sốc năng lượng - và các yếu tố gây lạm phát khác nêu trên - bắt đầu ảnh hưởng đến các chỉ số lạm phát cốt lõi. Khi đó, câu nói "Tôi thích lạm phát" sẽ trở nên đắt đỏ hơn nhiều./.

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