Tổng thống Mỹ dọa ngăn gia hạn Đạo luật Giám sát tình báo nước ngoài

Ngày 17/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc đảng Dân chủ không thực hiện cam kết ủng hộ việc gia hạn Đạo luật Giám sát tình báo nước ngoài (FISA), đồng thời tuyên bố sẽ phản đối dự luật này nếu không được gắn với một gói cải cách an ninh khác do đảng Cộng hòa đề xuất.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho rằng các nghị sỹ Cộng hòa đã đồng ý duy trì ông Bill Pulte ở cương vị Quyền Giám đốc tình báo quốc gia (DNI) như một phần của thỏa thuận lưỡng đảng nhằm bảo đảm đủ số phiếu thông qua FISA.

Tuy nhiên, theo ông Trump, phía Dân chủ hiện tuyên bố sẽ bỏ phiếu chống dự luật, khiến thỏa thuận bị phá vỡ.

Tổng thống Trump cho biết đã yêu cầu các đồng minh tại Thượng viện tạm dừng tiến trình xem xét nhân sự liên quan đến vị trí giám đốc tình báo quốc gia cho đến khi ứng viên Jamie McDonald được Thượng viện phê chuẩn giữ chức Biện lý Liên bang khu vực Nam New York.

Ông cũng chỉ trích quy định “blue slip” - thủ tục cho phép các thượng nghị sỹ của bang liên quan có tiếng nói trong việc phê chuẩn một số vị trí tư pháp liên bang - cho rằng quy định này đang làm chậm tiến trình bổ nhiệm nhân sự của chính quyền.

Theo Tổng thống Trump, ông sẽ không ủng hộ việc gia hạn FISA nếu Quốc hội không đồng thời thông qua dự luật Save America Act (tạm dịch là “Cứu nước Mỹ”), một sáng kiến được Nhà Trắng hậu thuẫn nhằm tăng cường các biện pháp an ninh và giám sát liên bang.

Tuyên bố của ông chủ thứ 47 của Nhà Trắng được đưa ra trong bối cảnh Quốc hội Mỹ đang bước vào giai đoạn tranh luận căng thẳng về tương lai của FISA, đạo luật cho phép các cơ quan tình báo Mỹ tiến hành một số hoạt động giám sát nhằm bảo vệ an ninh quốc gia.

Các điều khoản quan trọng của đạo luật này đang đối mặt với yêu cầu cải cách từ cả hai đảng, đặc biệt liên quan đến cơ chế giám sát và bảo vệ quyền riêng tư của công dân.

Giới quan sát nhận định động thái mới nhất của Tổng thống Trump có thể làm phức tạp thêm các cuộc thương lượng tại Thượng viện về cả vấn đề tình báo, tư pháp và các ưu tiên lập pháp của Nhà Trắng trong thời gian tới. Hiện lãnh đạo đảng Dân chủ tại Quốc hội chưa đưa ra phản hồi chính thức đối với các cáo buộc của ông Trump./.

Tổng thống Mỹ bổ nhiệm chuyên gia tài chính làm giám đốc tình báo quốc gia Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump ca ngợi ông Bill Pulte có kinh nghiệm dày dặn trong việc quản lý sự an toàn và lành mạnh của các thị trường tài chính Mỹ.