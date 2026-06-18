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Mỹ phê duyệt thương vụ bán lô trực thăng trị giá 1, 5 tỷ USD cho Áo

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thương vụ bán 12 trực thăng đa nhiệm UH-60M Black Hawk sẽ góp phần nâng cao năng lực của Áo trong việc ứng phó và răn đe các mối đe dọa hiện tại cũng như trong tương lai.

Thùy Liên

Ngày 18/6, Mỹ thông báo phê duyệt thương vụ bán 12 trực thăng đa nhiệm UH-60M Black Hawk cùng các trang thiết bị liên quan cho Áo với tổng giá trị ước tính khoảng 1,5 tỷ USD.

Trong tuyên bố chính thức, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thương vụ được đề xuất này sẽ góp phần nâng cao năng lực của Áo trong việc ứng phó và răn đe các mối đe dọa hiện tại cũng như trong tương lai, đồng thời tăng cường khả năng tham gia các hoạt động liên minh và thúc đẩy mục tiêu nâng cao tính tương tác tác chiến giữa quân đội Mỹ và Áo.

Ngoài ra, tuyên bố cũng cho biết thương vụ sẽ hỗ trợ các mục tiêu đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách góp phần tăng cường an ninh cho một đối tác đóng vai trò quan trọng đối với sự ổn định chính trị và tiến bộ kinh tế ở châu Âu.

Theo quy trình, Bộ Ngoại giao Mỹ đã gửi thông báo về đề xuất bán vũ khí này tới Quốc hội Mỹ. Theo đó, thương vụ sẽ cần nhận được sự chấp thuận của các nhà lập pháp Mỹ trước khi chính thức được triển khai./.

(TTXVN/Vietnam+)
#trực thăng đa nhiệm UH-60M Black Hawk #quân đội Mỹ Mỹ
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