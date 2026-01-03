Đời sống

Mỹ: Rơi trực thăng tại Arizon khiến 4 người thiệt mạng

Linh Tô
Khu vực xảy ra vụ tai nạn. (Nguồn: X)
Khu vực xảy ra vụ tai nạn. (Nguồn: X)

Ngày 2/1, giới chức địa phương bang Arizona thông báo 4 người đã thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng xảy ra trưa cùng ngày tại khu vực miền núi của bang này.

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Pinal cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ tại khu vực gần hẻm núi Telegraph, cách thành phố Phoenix khoảng 103km về phía Đông.

Toàn bộ 4 người trên trực thăng đã thiệt mạng, gồm phi công 59 tuổi và 3 nữ hành khách từ 21-22 tuổi.

Văn phòng cảnh sát cũng đã bày tỏ chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân xấu số.

Theo nhà chức trách, trực thăng đã cất cánh từ một sân bay ở thị trấn Queen Creek gần đó. Sau vụ việc, các chuyến bay bay qua khu vực đã tạm thời bị hạn chế vì lý do an toàn.

Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) Mỹ và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn./.

