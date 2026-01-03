Venezuela: Nhiều tiếng nổ lớn kèm cột khói bốc cao ở thủ đô Caracas

Theo Tân Hoa xã, ngày 3/1, nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên ở thủ đô Caracas của Venezuela.

Hiện chưa rõ nguyên nhân của các vụ nổ. Các đoạn video đăng trên mạng xã hội cho thấy nhiều cột khói bốc cao.

Một số nguồn tin khác dẫn lời nhân chứng cho biết có ít nhất 7 vụ nổ và đã nghe thấy tiếng của máy bay tầm thấp vào khoảng 2 giờ ngày 3/1 (theo giờ địa phương, khoảng 13 giờ theo giờ Việt Nam)./.

Tổng thống Venezuela siết an ninh sau cuộc điện đàm với Tổng thống Trump Các nguồn thạo tin cho hay Tổng thống Venezuela liên tục thay đổi nơi nghỉ đêm, đổi điện thoại và điều chỉnh lịch trình nhằm tránh nguy cơ bị tấn công hoặc bị lực lượng đặc nhiệm nhắm mục tiêu.