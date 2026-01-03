Thế giới

Châu Mỹ

Venezuela: Nhiều tiếng nổ lớn kèm cột khói bốc cao ở thủ đô Caracas

Các nhân chứng cho biết có ít nhất 7 vụ nổ và đã nghe thấy tiếng của máy bay tầm thấp ở thủ đô Caracas của Venezuela vào khoảng 2 giờ ngày 3/1.

Ngọc Hà
Nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên ở thủ đô Caracas của Venezuela, đồng thời điện đã bị ngắt tại một căn cứ quân sự lớn. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên ở thủ đô Caracas của Venezuela, đồng thời điện đã bị ngắt tại một căn cứ quân sự lớn. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, ngày 3/1, nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên ở thủ đô Caracas của Venezuela.

Hiện chưa rõ nguyên nhân của các vụ nổ. Các đoạn video đăng trên mạng xã hội cho thấy nhiều cột khói bốc cao.

Một số nguồn tin khác dẫn lời nhân chứng cho biết có ít nhất 7 vụ nổ và đã nghe thấy tiếng của máy bay tầm thấp vào khoảng 2 giờ ngày 3/1 (theo giờ địa phương, khoảng 13 giờ theo giờ Việt Nam)./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Venezuela #thủ đô Caracas #tiếng nổ Venezuela
Theo dõi VietnamPlus

Tình hình Venezuela

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh thủ đô Caracas, Venezuela tối 8/12/2025. (Nguồn: THX/TTXVN)

Giới chức Mỹ xác nhận tấn công Venezuela

Ngày 3/1, một quan chức Mỹ xác nhận rằng nước này đang tiến hành các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Venezuela, theo đó, Nga, Cuba đã lên tiếng lên án hành động này.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường một vụ tấn công. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Mỹ ngăn chặn âm mưu tấn công trong đêm Giao thừa

Nghi phạm là Christian Sturdivant, 18 tuổi, trú tại thị trấn Mint Hill, đã bị bắt giữ hôm 31/12 và bị truy tố với cáo buộc tìm cách cung cấp hỗ trợ vật chất cho một tổ chức khủng bố nước ngoài.