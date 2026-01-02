Chánh án Tòa án Tối cao Mỹ khẳng định tính bền vững của Hiến pháp

Trong thông điệp cuối năm công bố ngày 1/1 theo giờ địa phương, Chánh án Tòa án Tối cao Mỹ John Roberts khẳng định Hiến pháp Mỹ vẫn giữ nguyên giá trị và sức mạnh, bất chấp những tranh luận gay gắt đang diễn ra trước thềm các phán quyết quan trọng của Tòa án Tối cao trong năm mới.

Ông nhấn mạnh rằng nền tảng hiến định của quốc gia không hề lung lay trước các áp lực chính trị đương thời.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong bản thông điệp thường niên, Chánh án Roberts tránh đề cập trực tiếp đến các vấn đề thời sự hay những thách thức pháp lý xoay quanh chương trình nhiệm kỳ hai của Tổng thống Donald Trump. Thay vào đó, ông hướng sự chú ý của công chúng đến giá trị trường tồn của Tuyên ngôn Độc lập và Hiến pháp, nhằm trấn an và định hướng cho người dân trong những thời điểm nhiều tranh cãi.

Chánh án Roberts trích dẫn lời cựu Tổng thống Calvin Coolidge cách đây một thế kỷ, rằng 2 bản hiến chương lớn của tự do và công lý vẫn vững chắc và không hề bị lay chuyển.

Ông khẳng định nhận định đó đúng trong quá khứ và vẫn đúng trong hiện tại, qua đó bác bỏ quan điểm cho rằng Mỹ đang rơi vào một cuộc khủng hoảng hiến pháp.

Thông điệp này được đưa ra trong bối cảnh nhiều nhân vật thuộc phe Dân chủ liên tục chỉ trích các hành động của chính quyền Tổng thống Trump trong 12 tháng qua, từ việc tái cơ cấu các cơ quan liên bang, tinh giản nhân sự, cắt giảm chi tiêu hành chính cho đến các biện pháp truy cứu trách nhiệm đối với một số viên chức cao cấp. Một số tiếng nói còn kêu gọi thay đổi căn bản cấu trúc Tòa án Tối cao sau những phán quyết được xem là thuận lợi cho chính quyền.

Chánh án Roberts không trực tiếp phản hồi các chỉ trích liên quan đến tính độc lập của tư pháp, nhưng ông nhấn mạnh rằng Hiến pháp đã trao nhiệm kỳ suốt đời và bảo vệ lương bổng cho các thẩm phán liên bang nhằm bảo đảm sự độc lập và vai trò kiểm soát quyền lực chính trị. Ông nhận định rằng cơ chế đã tồn tại suốt 236 năm qua này đã phục vụ đất nước một cách hiệu quả.

Bước sang năm 2026, Tòa án Tối cao dự kiến sẽ đưa ra các phán quyết đối với nhiều vụ án then chốt, trong đó có các thách thức nhắm vào sắc lệnh của Tổng thống Trump về việc chấm dứt quyền quốc tịch theo nơi sinh và việc sử dụng quyền khẩn cấp để áp đặt các mức thuế quan quy mô lớn.

Ngoài ra, tòa cũng sẽ xét xử các vụ liên quan đến việc tái phân chia địa hạt bầu cử tại bang Louisiana và thẩm quyền của Tổng thống Trump trong việc bãi nhiệm một số viên chức liên bang trong nhiệm kỳ hai.

Kết thúc thông điệp, ông Roberts kêu gọi các thẩm phán tiếp tục xét xử các vụ việc theo đúng lời tuyên thệ, bảo đảm công lý bình đẳng cho mọi tầng lớp và thi hành nhiệm vụ một cách trung thực, vô tư, đúng theo Hiến pháp và luật pháp Mỹ./.

Tòa án Tối cao Mỹ xem xét chính sách về quyền quốc tịch theo nơi sinh Tòa án Tối cao Mỹ chấp nhận xem xét khả năng Tổng thống Trump thay đổi quyền quốc tịch theo nơi sinh, một động thái pháp lý có thể tác động sâu rộng tới trẻ em sinh ra từ cha mẹ không cư trú hợp pháp.