Tòa án Tối cao Mỹ ủng hộ quy định không ghi bản dạng giới trên hộ chiếu

Ngày 6/11, Tòa án Tối cao Mỹ đã cho phép Chính quyền của Tổng thống Donald Trump áp dụng quy định yêu cầu người xin cấp hộ chiếu phải được xác định giới tính trên giấy tờ theo giới tính sinh học khi sinh ra, thay vì theo bản dạng giới, tức là cách một người tự xác định và thể hiện giới tính của mình.

Đây được xem là đòn giáng mới đối với quyền của cộng đồng chuyển giới và phi nhị giới (nonbinary) tại Mỹ do Tòa án Tối cao hiện có đa số thẩm phán theo đường lối bảo thủ đưa ra.

Theo quy định mới, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ phải ghi rõ giới tính sinh học khi sinh (“M, viết tắt của chữ Male là đàn ông, hoặc “F,” viết tắt của chữ Female là phụ nữ) trên hộ chiếu của người được cấp.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump đã ban hành một số chính sách thay đổi cách xác định giới tính trong các văn bản chính thức.

Cụ thể, ông ký sắc lệnh hành pháp quy định chỉ công nhận hai giới tính là nam và nữ, đồng thời chấm dứt việc thừa nhận giới tính thứ 3, được ký hiệu bằng dấu “X” trên hộ chiếu Mỹ.

Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ (ACLU) đã khởi kiện sắc lệnh của Tổng thống Trump và được một tòa án quận chấp thuận.

Tiếp đó, tòa phúc thẩm cũng bác bỏ sắc lệnh của chính quyền Tổng thống Trump và yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ quay lại việc cấp hộ chiếu có dấu "X."

Sau đó, Bộ Tư pháp đã đề nghị Tòa án Tối cao can thiệp khẩn cấp và trong phán quyết của mình, Tòa án Tối cao tuyên bố chính sách về hộ chiếu của chính quyền Tổng thống Trump có thể được tiếp tục áp dụng tạm thời trong khi chờ xem xét ở các cấp tòa thấp hơn.

Tòa án Tối cao cho rằng việc ghi giới tính khi sinh vào hộ chiếu “không vi phạm nguyên tắc bình đẳng, giống như việc ghi nơi sinh vì đây là các dữ liệu mang tính lịch sử.”

Trong số 9 thành viên của Tòa án Tối cao có 3 thẩm phán theo khuynh hướng tự do đã công khai phản đối quyết định.

Trong ý kiến phản đối bằng văn bản, Thẩm phán Ketanji Brown Jackson cùng 2 thẩm phán Sonia Sotomayor và Elena Kagan cho rằng việc cho phép tiếp tục áp dụng chính sách trên, dù là tạm thời, cũng sẽ gây bất lợi cho nhóm người chuyển giới và những cá nhân dễ bị tổn thương.

Đại diện của ACLU, ông Jon Davidson, khẳng định tổ chức này sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện để bảo vệ quyền xác định bản dạng giới của các nhóm liên quan.

Chính sách của chính quyền Tổng thống Trump đảo ngược quy định lâu nay tại Mỹ vốn được áp dụng từ năm 1992, cho phép thay đổi giới tính trên hộ chiếu khác với giới tính khi sinh nếu có giấy tờ y tế chứng minh.

Vào tháng 10/2021, dưới thời Tổng thống Joe Biden, Bộ Ngoại giao Mỹ đã lần đầu tiên cấp hộ chiếu có ghi giới tính “X” dành cho những người phi nhị giới, lưỡng giới (intersex) hoặc không tuân theo chuẩn mực giới (gender non-conforming).

Theo các định nghĩa phổ biến, nhóm phi nhị giới là những người không tự nhận hoàn toàn là nam hay nữ; lưỡng giới là người có đặc điểm sinh học của cả 2 giới tính; trong khi nhóm không tuân theo chuẩn mực giới thường chỉ là những người có cách thể hiện giới khác với khuôn mẫu xã hội về nam hoặc nữ, song không nhất thiết là người chuyển giới.

Trước đó, Tổng thống Trump cũng đã ban hành sắc lệnh cấm người chuyển giới phục vụ trong quân đội nhưng Tòa án Tối cao chỉ cho phép áp dụng sắc lệnh này trong thời gian xem xét các yếu tố về mặt pháp lý./.

