Venezuela sẵn sàng đối thoại với Mỹ về chống buôn bán ma túy

Ngày 1/1, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố sẵn sàng tham gia đàm phán nghiêm túc với Mỹ về một thỏa thuận chống buôn bán ma túy.

Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Maduro nhấn mạnh cả Venezuela và Mỹ cần có một cuộc đối thoại nghiêm túc dựa trên sự thật, đồng thời bác bỏ thông tin rằng ma túy được sản xuất ở Venezuela.

Ngoài ra, Tổng thống Maduro cũng cho biết Venezuela sẽ chấp nhận đầu tư của Mỹ bất cứ lúc nào, chẳng hạn như đầu tư từ công ty dầu khí Chevron của Mỹ.

Căng thẳng giữa Venezuela và Mỹ bắt nguồn từ việc Washington triển khai nhiều tàu chiến tại khu vực Caribe và nhiều lần cho máy bay quân sự bay dọc bờ biển Venezuela.

Ngoài ra, Mỹ cũng đã tiến hành loạt cuộc tấn công nhằm vào các tàu mà nước này cáo buộc buôn bán ma túy tại khu vực Caribe và Đông Thái Bình Dương, khiến hàng chục người thiệt mạng.

Mới nhất, Mỹ áp dụng các biện pháp phong tỏa đối với tàu chở dầu trong diện bị trừng phạt và có hoạt động ra vào Venezuela. Trong khi đó, Venezuela kịch liệt phản đối các hành động này của Mỹ và phủ nhận mọi cáo buộc liên quan tới tội phạm ma túy.

Nhiều quốc gia cũng lên tiếng bày tỏ quan ngại trước các biện pháp quân sự và kinh tế của Mỹ nhằm vào Venezuela, cho rằng những động thái này chưa phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và có thể gây tác động tiêu cực./.

Căng thẳng với Mỹ, Venezuela đề nghị Hội đồng Bảo an nhóm họp Sau khi Tổng thống Mỹ ra lệnh áp đặt “phong tỏa hoàn toàn và triệt để” đối với tất cả tàu chở dầu trong diện bị trừng phạt và có hoạt động ra vào Venezuela, Venezuela đã đề nghị HĐBA nhóm họp