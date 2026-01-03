Khu vực Nam Mỹ và vùng Caribe đứng trước nguy cơ đình trệ giao thông

Tình hình bất ổn xảy ra vào rạng sáng 3/1 (giờ địa phương) tại thủ đô Caracas và các thành phố khác của Venezuela ngay lập tức làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đình trệ hoạt động giao thông trên khắp khu vực phía bắc Nam Mỹ và vùng Caribe.

Không phận Venezuela bị đóng cửa đối với giao thông dân sự sau khi bất ổn xảy ra. Dữ liệu theo dõi chuyến bay của trang theo dõi hàng không FlightRadar24 cho thấy các hãng hàng không thương mại đã tránh không phận Venezuela trong vòng vài giờ sau khi bất ổn xảy ra, buộc các chuyến bay đường dài giữa Bắc Mỹ, vùng Caribe và một số khu vực ở Nam Mỹ phải chuyển hướng.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã ban hành thông báo hạn chế hoạt động hàng không dân dụng của Mỹ trong không phận Venezuela. Các hãng hàng không hoạt động trong khu vực bắt đầu chuyển hướng những chuyến bay về phía nam qua Colombia và phía đông qua biển Caribe, làm tăng thời gian bay và chi phí nhiên liệu.

Các hãng hàng không cung cấp dịch vụ bay ở khu vực phía bắc Nam Mỹ đã cảnh báo hành khách về tình trạng chậm trễ và hủy chuyến, đặc biệt là trên các tuyến bay nối Panama, Colombia, Brazil và phía đông Caribe.

Một số hãng hàng không Mỹ Latinh đã tạm thời ngừng các chuyến bay đến Sân bay Quốc tế Simón Bolívar ở Caracas, nơi hoạt động bị gián đoạn do những biện pháp an ninh và thông tin về sự cố mất điện. Cơ quan quản lý sân bay quốc tế khuyến cáo hành khách nên kiểm tra tình trạng chuyến bay trực tiếp với các hãng hàng không vì lịch trình tiếp tục thay đổi trong ngày.

Biên giới đất liền giữa Venezuela với Colombia và Brazil về mặt chính thức vẫn mở, nhưng du khách cho biết công tác kiểm tra an ninh nghiêm ngặt hơn, chậm trễ và đóng cửa không liên tục.

Các nhà điều hành xe buýt đã giảm dịch vụ gần những khu vực biên giới như một biện pháp phòng ngừa, trong khi các nhà điều hành tour du lịch ở các nước láng giềng khuyến cáo không nên đi du lịch không cần thiết gần lãnh thổ Venezuela.

Các hãng tàu du lịch hoạt động ở phía nam vùng biển Caribe theo dõi sát sao diễn biến tại Venezuela. Mặc dù hầu hết các hành trình không bao gồm những cảng của Venezuela, các công ty đã ban hành hướng dẫn nội bộ về kế hoạch dự phòng trong trường hợp bất ổn khu vực rộng lớn hơn ảnh hưởng đến những cảng ở Aruba, Curaçao và Colombia.

Bất ổn tại Venezuela đã làm gia tăng lo ngại về an ninh trên toàn khu vực, khiến chính phủ các nước láng giềng phải xem xét lại những quy định hàng không và biên giới.

Colombia kêu gọi tham vấn khẩn cấp tại các diễn đàn quốc tế, trong khi những quốc gia vùng Caribe nhấn mạnh sự cần thiết phải ổn định tình hình để bảo vệ các nền kinh tế phụ thuộc vào du lịch.

Các hãng hàng không và các sân bay chuẩn bị cho sự gián đoạn giao thông kéo dài nếu những hạn chế vẫn được duy trì. Những nhà phân tích lĩnh vực hàng không lưu ý rằng việc đóng cửa không phận kéo dài có thể gây áp lực lên năng lực vận tải của khu vực và dẫn đến giá vé cao hơn trên những tuyến bay được chuyển hướng, đặc biệt là trong thời gian cao điểm du lịch.

Theo một trong các nguồn tin, cảng La Guaira gần thủ đô Caracas, một trong những cảng lớn nhất của đất nước nhưng không được sử dụng cho các hoạt động về dầu mỏ, được cho là đã bị thiệt hại nghiêm trọng.

Về tác động đối với lĩnh vực dầu khí của Venezuela, các nguồn tin thân cận cho biết, theo đánh giá ban đầu, hoạt động sản xuất và lọc dầu của công ty dầu khí quốc gia Venezuela PDVSA vẫn diễn ra bình thường vào ngày 3/1 và các cơ sở quan trọng nhất của công ty không bị thiệt hại nào do bất ổn tại nước này.

Theo số liệu mới nhất của Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), Venezuela sở hữu gần 20% trữ lượng dầu thô đã được kiểm chứng của thế giới, tương đương với 303 tỷ thùng. Dầu mỏ đóng góp tới 95% nguồn thu của Venezuela./.

Mọi công dân Việt Nam tại Venezuela đều an toàn Đại sứ Việt Nam tại Venezuela đã xác nhận đến thời điểm hiện tại, toàn bộ công dân Việt Nam tại Venezuela đều an toàn.