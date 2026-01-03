FAA cấm máy bay dân dụng Mỹ bay qua không phận Venezuela

Ngày 3/1, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã ban hành lệnh cấm các chuyến bay thương mại của Mỹ đi vào không phận Venezuela, với lý do “hoạt động quân sự đang diễn ra.”

Theo FAA, cảnh báo nói trên được ban hành dưới hình thức “Thông báo tới phi công” được đưa ra ngay sau 1 giờ sáng theo giờ Bờ Đông nước Mỹ.

Nội dung cảnh báo yêu cầu toàn bộ phi công thương mại và tư nhân của Mỹ không được lái máy bay qua không phận Venezuela cũng như quốc đảo Curacao, nằm ngoài khơi phía Bắc Venezuela, do “nguy cơ mất an toàn bay liên quan đến các hoạt động quân sự đang tiếp diễn.”

Quyết định của FAA được đưa ra trong bối cảnh trước đó đã ghi nhận các vụ nổ tại thủ đô Caracas./.

