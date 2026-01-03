Thế giới

Châu Mỹ

FAA cấm máy bay dân dụng Mỹ bay qua không phận Venezuela

FAA cấm các chuyến bay thương mại Mỹ qua không phận Venezuela và Curacao do nguy cơ an toàn liên quan đến hoạt động quân sự đang diễn ra.

Nguyễn Lợi-Thanh Tùng
Khói lửa bốc lên tại khu phức hợp quân sự Fuerte Tiuna lớn nhất Venezuela, sau một loạt tiếng nổ ở thủ đô Caracas. (Ảnh: Japantimes.co.jp/TTXVN)
Khói lửa bốc lên tại khu phức hợp quân sự Fuerte Tiuna lớn nhất Venezuela, sau một loạt tiếng nổ ở thủ đô Caracas. (Ảnh: Japantimes.co.jp/TTXVN)

Ngày 3/1, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã ban hành lệnh cấm các chuyến bay thương mại của Mỹ đi vào không phận Venezuela, với lý do “hoạt động quân sự đang diễn ra.”

Theo FAA, cảnh báo nói trên được ban hành dưới hình thức “Thông báo tới phi công” được đưa ra ngay sau 1 giờ sáng theo giờ Bờ Đông nước Mỹ.

Nội dung cảnh báo yêu cầu toàn bộ phi công thương mại và tư nhân của Mỹ không được lái máy bay qua không phận Venezuela cũng như quốc đảo Curacao, nằm ngoài khơi phía Bắc Venezuela, do “nguy cơ mất an toàn bay liên quan đến các hoạt động quân sự đang tiếp diễn.”

Quyết định của FAA được đưa ra trong bối cảnh trước đó đã ghi nhận các vụ nổ tại thủ đô Caracas./.

(TTXVN/Vietnam+)
#không phận Venezuela #FAA #máy bay dân dụng Mỹ #mất an toàn bay Mỹ Venezuela
Theo dõi VietnamPlus

Tình hình Venezuela

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh thủ đô Caracas, Venezuela tối 8/12/2025. (Nguồn: THX/TTXVN)

Giới chức Mỹ xác nhận tấn công Venezuela

Ngày 3/1, một quan chức Mỹ xác nhận rằng nước này đang tiến hành các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Venezuela, theo đó, Nga, Cuba đã lên tiếng lên án hành động này.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường một vụ tấn công. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Mỹ ngăn chặn âm mưu tấn công trong đêm Giao thừa

Nghi phạm là Christian Sturdivant, 18 tuổi, trú tại thị trấn Mint Hill, đã bị bắt giữ hôm 31/12 và bị truy tố với cáo buộc tìm cách cung cấp hỗ trợ vật chất cho một tổ chức khủng bố nước ngoài.