Làn sóng bạo động và phá hoại bùng phát tại châu Âu trong đêm Giao thừa

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, bạo lực và các hành vi phá hoại đã bùng phát đồng loạt tại nhiều quốc gia châu Âu trong đêm Giao thừa, khiến lực lượng thực thi pháp luật và các dịch vụ khẩn cấp rơi vào tình trạng quá tải, thậm chí mất kiểm soát tại một số đô thị lớn.



Tại Bỉ, tình hình đặc biệt căng thẳng ở thủ đô Brussels, nơi lực lượng cứu hỏa liên tục được điều động để dập tắt hàng loạt đám cháy ngoài trời, phần lớn liên quan đến việc sử dụng pháo hoa và các vụ đốt xe.

Đáng lo ngại, vũ khí “nóng” đã xuất hiện trên đường phố. Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội X cho thấy các đối tượng bịt mặt, được cho là người gốc Maroc, mang theo súng trường AK khi di chuyển bằng xe scooter qua các tuyến phố của thủ đô.



Tình trạng hỗn loạn cũng lan rộng tại thành phố Antwerp. Phát ngôn viên cảnh sát Wouter Bruyns mô tả đêm Giao thừa là “cực kỳ nguy hiểm và hỗn loạn” đối với các lực lượng cứu hộ. Xe cảnh sát, xe cứu thương và xe cứu hỏa liên tiếp bị ném đá, trứng và pháo hoa, gây hư hại nghiêm trọng.

Khoảng 100 thanh thiếu niên, chủ yếu dưới 20 tuổi, đã bị bắt giữ do tham gia gây rối.



Tại Hà Lan, các vụ bạo loạn bùng phát từ rất sớm và diễn ra trên diện rộng. Phó Cảnh sát trưởng Wilbert Paulissen cho biết gần như toàn bộ lực lượng cảnh sát chống bạo động trên cả nước đã được huy động, cùng một số loại pháo hạng nặng có sức công phá lớn.



Nhiều thành phố của Hà Lan ghi nhận các cuộc tấn công trực tiếp nhằm vào lực lượng khẩn cấp. Tại Breda, cảnh sát bị ném bom xăng Molotov. Chủ tịch Hiệp hội Cảnh sát Hà Lan - bà Nine Kooiman cho biết bà cũng trở thành mục tiêu của pháo và vật liệu nổ khi làm nhiệm vụ tại Amsterdam, đồng thời nhận định mức độ bạo lực là “chưa từng có tiền lệ.” Cơ quan An ninh vùng Trung và Tây Brabant xác nhận các vụ tấn công nhằm vào nhân viên cứu hộ đã gia tăng đột biến.



Riêng tại Utrecht, cảnh sát ở các khu Overvecht và Kanaleneiland bị những nhóm thanh niên tấn công gần như liên tục trong đêm Giao thừa. Các phần tử quá khích đã sử dụng pháo hoa như vũ khí, buộc lực lượng chức năng phải nhiều lần triển khai vòi rồng để giải tán đám đông.



Tại Đức, Hiệp hội Cảnh sát Berlin (DPolG) xác nhận nhiều vụ tấn công nhằm vào cảnh sát và lính cứu hỏa đã xảy ra trong đêm giao thừa. Theo DPolG, các đối tượng gây rối dường như chủ yếu là người gốc Arập và Thổ Nhĩ Kỳ. Tại quận Wedding của Berlin, lực lượng cứu hỏa có thời điểm chỉ có thể làm nhiệm vụ khi được cảnh sát hộ tống.



Tại Pháp, hỗn loạn cũng không kém phần nghiêm trọng. Các báo cáo cho biết 1.173 chiếc ôtô đã bị đốt cháy trên khắp cả nước chỉ trong 1 đêm, cho thấy mức độ phá hoại lan rộng trong dịp chuyển giao năm mới./.

Đức: Kêu gọi tránh hành động bạo lực và thù hận sau vụ tấn công bằng dao Tại buổi lễ đặt vòng hoa tưởng niệm nạn nhân vụ tấn công bằng dao khiến 2 người thiệt mạng trong tuần qua ở thành phố Aschaffenburg của Đức, Thị trưởng Jürgen Herzing đã cảnh báo về làn sóng bạo lực.